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ALBACETE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colisión de dos turismos en la A-31 a su paso por la localidad albaceteña de Almansa se ha saldado con siete personas heridas de diferente consideración, una niña de cinco años entre ellas.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro se produjo a las 20.37 de este viernes, en el kilómetro 50 en sentido Madrid de la referida vía.

Las personas heridas son una niña de cinco años y una mujer de 37, que han sido trasladadas en una UVI; otras tres mujeres --dos de ellas de 49 y otra de 72-- y dos varones de 21 y 50, trasladados en ambulancias de soporte vital. Todos los heridos fueron derivados al Hospital General de Almansa.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y bomberos de la localidad, que han señalizado la vía tras el siniestro.