El cómico Fran Pati apuntala su éxito semanal cosiendo la dicotomía entre pueblo y ciudad desde La Roda a plena Gran Vía

Archivo - Fran Pati, cómico rodense que triunfa cada sábado en Madrid a base de lucir pueblo - TEATRO CAPITOL - Archivo

ALBACETE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cómico rodense Fran Pati sigue cosechando carteles de 'no hay billetes' en su espectáculo 'Y tú, ¿tienes pueblo?', un pase instalado todos los sábados en el Teatro Capitol de Madrid donde acorta la distancia entre lo rural y la gran ciudad a base de querer conquistar la capital haciéndose más moderno que sus propios habitantes.

El humorista, en entrevista con Europa Press, expone la premisa del show, que pasa por presentarse como un joven e La Roda "que llega a Madrid y quiere acoplarse a todo o que está pasando, pero le es complicado".

Desde la cotidianidad más absoluta, relata a lo largo de todo el espectáculo como se acostumbra uno a las principales diferencias entre vivir en un pueblo o en una ciudad.

"En el pueblo entras a la cafetería y te conoce todo el mundo, no tienes ni que pedir nada, el camarero ya sabe lo que quieres. En la ciudad, en un Starbucks, tienen que poner tu nombre en un vaso, porque si no, no saben quién eres", explica.

Este contraste de costumbres reposando en la comedia como herramienta y con la tradicional ironía manchega ha hecho que la propuesta de Fran Pati haya arrasado en todos los teatros donde se ha programado.

Ahora, el monólogo afronta su segunda temporada en la Gran Vía sin una sola butaca vacía combinando el 'stand up' puro y duro con la interactuación improvisada con el público, lo que hace que cada sábado "sea distinto". Todo ello en un contexto en el que la gente "está redescubriendo los pueblos".

Un show en cartel que consigue que tanto modernos de pueblo como modernos de ciudad se sientan identificados a base de dicotomías entre uno y otro ecosistema, colocándose él mismo como hilo conductor de un humor que termina por cosechar aplausos semana tras semana.

HUMOR DE LA TIERRA

Fran Pati aborda en este punto el estado de salud del humor castellanomanchego, reflexionando sobre el paso de las generaciones desde Millán Salcedo, José Luis Coll o José Mota.

Rememora aquí su paso por la vida universitaria en la ciudad de Cuenca, donde fue un compañero de Bilbao quien vino a descubrirle a 'Los Chanantes'. "Nunca había oído hablar de ellos, nunca había visto su trabajo, salían en canales mi rebuscados, pero cuando les descubrí, empecé a investigar más".

Ese primer encuentro de cara con la comedia le hizo tirar del hilo y llegar a Goyo Jiménez, conformando así la paleta de colores de lo que vendrían a ser sus referentes en su carrera artística.

"Así tuve el espejo donde verme reflejado. Siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal, antes nadie jugaba al tenis, y cuando él empezó a ganar torneos, los niños entraron a ese deporte. Esto es un poco igual", apunta, indicando aquí que cuantos más cómicos castellanomanchegos triunfen, más semillas habrá para ir "salpicando y multiplicando" la comedia con futuras generaciones.

Con todo, asegura que el relevo generacional en la escena cómica de Castilla-La Mancha está absolutamente garantizada, gracias a hitos como el Gacha's Comedy, por el que recientemente ha figurado en su último pase en Cuenca.

Pone como ejemplo figuras emergentes como Lore Navarro, albaceteña que empezó a dedicarse a la interpretación en Murcia y que derivó al humorismo. "Yo me fijaba en 'Los Chanantes', ella se ha fijado en mí. Está guay poder apoyarnos entre generaciones, sobre todo con gente de nuestra tierra".

'TO REEL OR NOT TO REEL', ESA ES LA CUESTIÓN

Fran Pati va camino de la década encima de los escenarios, tiempo en el que le ha dado tiempo a contemplar un cambio de paradigma. Si antes se buscaban los talentos, ahora hay "comedia a granel" gracias al canal de difusión que suponen las redes sociales, que, como todo, "tienen cosas buenas y cosas malas".

"Ahora cualquiera hace un vídeo en su casa y puede ser cómico, no hace falta que te elija un cazatalentos, no te hace falta un teatro, no te hace falta una productora, solo abrir un perfil en redes sociales y ver qué pasa", apunta.

La técnica del 'craf work', aquella comedia que se sustenta en la interactuación con el público, ha abierto muchas puertas en este sentido, sobre todo tras el auge de cómicos como Juan Dávila o Galder Varas, que a golpe de 'reel' en redes sociales con pequeños extractos de sus actuaciones han conseguido aumentar su éxito.

"Los autores siempre hemos tenido miedo a compartir comedia en redes sociales porque era nuestro texto, y si lo regalabas, perdía sorpresa en el directo. Cuando llegan las redes sociales y con el 'craf work', cada espectáculo nace y muere en cada show.

Pese a las dudas, Fran Pati se subió a un barco que "estaba ya medio zarpando" y consiguió hacerse un nicho de fans a través de sus redes sociales.