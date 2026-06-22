Comienza en Albacete la campaña de aglomerado de las vías de la ciudad en la calle Lepanto con Blasco de Garay

Obras de la calle Lepanto con Blasco de Garay. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las calles y barrios de la ciudad durante la visita que ha realizado a las obras de fresado y aglomerado en la calle Lepanto con Blasco de Garay con las que se inicia la campaña de aglomerado de este año.

El alcalde ha estado acompañado por el concejal de Intervención Rápida, Carlos Calero; la concejala de Barrios, Llanos Navarro; representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA); de la comunidad educativa del colegio público Azorín; y de la empresa adjudicataria Becsa.

Ha señalado que la superficie total sobre la que se va a actuar es de 485 m2 (370 m2 de acerado y 115 m2 en aparcamiento) con el objetivo de dar respuesta a las peticiones del equipo directivo y del AMPA del colegio Azorín, así como de la asociación de vecinos del barrio Franciscanos, para mejorar la accesibilidad y seguridad de esta zona de la ciudad.

Según ha explicado Manuel Serrano, la intervención consiste en la ampliación del acerado par en la calle Blasco de Garay, haciendo una acera de 2,72 metros de anchura y en la realización del acerado existente en la fachada de la escuela infantil Severo Ochoa, en calle Lepanto (solo en el tramo de la fachada del colegio), dejando la acera de 4,48 metros (anchura ya existente en la puerta del colegio), mientras que en el lado impar se hará el aparcamiento en hormigón. También habrá nuevo arbolado y se mejorarán los imbornales existentes.

El alcalde ha recordado que desde el año 2023 el Ayuntamiento ha intervenido en más de 50 calles de la ciudad a través de los diferentes contratos del Servicio de Infraestructuras, actuando sobre más de 40.000 metros cuadrados y ejecutando más de 200 intervenciones destinadas a mejorar el estado de la vía pública.

Asimismo, Manuel Serrano ha destacado las numerosas actuaciones de menor entidad que se han desarrollado para mejorar la accesibilidad urbana y avanzar en el cumplimiento del Plan de Accesibilidad Universal, facilitando una movilidad más cómoda y segura para todos los ciudadanos.

El alcalde se ha referido a la actuación que se está llevando a cabo en los Ejidos de la Feria, que forma parte de este importante contrato municipal, con una intervención que supera los 18.000 metros cuadrados y cuya primera fase ya ha concluido, asegurando que estará finalizada para la Feria de este año.

Asimismo, Manuel Serrano ha puesto en valor las obras que se están acometiendo en la Avenida Arquitecto Julio Carrilero, así como otras ya finalizadas en las calles Pedro Coca, Gran Canaria o Tenerife.

El alcalde ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en materia de infraestructuras, señalando que el presupuesto destinado al Plan de Reposición de Vías Públicas se ha duplicado hasta alcanzar los 5 millones de euros, lo que está permitiendo actuar en un mayor número de calles y atender más necesidades.

Manuel Serrano ha reiterado que la participación vecinal seguirá siendo una herramienta fundamental para definir las prioridades de actuación, garantizando que las inversiones municipales continúen llegando a todos los barrios de Albacete y contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

En este sentido, Manuel Serrano ha asegurado que las demandas de los centros educativos, escuelas infantiles, residencias de personas mayores, centros de salud, y las demandas vecinales marcan, junto con los aspectos técnicos, las actuaciones que el Ayuntamiento acomete en las calles de nuestra ciudad.

Desde la comunidad educativa del colegio Azorín han agradecido al Ayuntamiento su compromiso para mejorar el acceso a este centro.