Comienza el curso de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' de Toledo con medio centenar de alumnos matriculados - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha celebrado el inicio del nuevo curso de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega', en el que están matriculados casi medio centenar de alumnos.

Un acto que ha servido para poner en valor la formación de los jóvenes que sueñan con abrirse camino en el mundo del toro y para reafirmar el compromiso de la institución provincial con la tauromaquia y con los valores que representa, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La presidenta de la Diputación de Toledo ha sido la encargada de compartir este momento con los alumnos de la escuela, con quienes ha podido comprobar de primera mano la progresión que están experimentando en su formación.

La Finca 'El Lucero' ha sido el escenario de la cita, donde los alumnos han tentado cinco vacas de la ganadería de Herederos de Alfredo Ruano. Durante el encuentro, ha animado a los jóvenes a afrontar la nueva temporada con ilusión, esfuerzo y constancia, deseándoles la mayor de las suertes en un curso en el que comenzarán a llegar nuevos compromisos en plazas y festejos, y en el que se prevé la celebración de entorno a un centenar de actividades.

La jornada ha coincidido, además, con el arranque de la temporada taurina, un momento especialmente significativo para los alumnos, ya que es ahora cuando las oportunidades empiezan a multiplicarse y cuando pueden demostrar sobre el ruedo el trabajo y la dedicación de todo el año.

Durante su visita, la presidenta ha destacado el importante papel que desempeña la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' en la transmisión de la cultura taurina y en la formación de nuevas generaciones de toreros.

En este sentido, ha señalado que la tauromaquia aporta valores fundamentales a la formación de las personas, como la constancia, la disciplina del trabajo y el respeto a los mayores, principios que forman parte del aprendizaje diario de los alumnos.

Asimismo, ha reiterado el apoyo de la Diputación a la escuela y a su labor educativa, recordando que la institución provincial continuará respaldando iniciativas que contribuyan a preservar y difundir la tradición taurina, así como a fomentar el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso entre los jóvenes, adelantando que la Diputación presentará próximamente la nueva edición del Certamen Domingo Ortega.

La presidenta ha estado acompañada en este encuentro por el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, y por el director de la escuela Taurina "Domingo Ortega", Eugenio de Mora, quienes también han querido trasladar su ánimo y apoyo a los alumnos ante el comienzo de esta nueva etapa formativa.