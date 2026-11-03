Comienza sin incidencias la huelga convocada por STR en el complejo petroquímico de Repsol en Puertollano

Huelga en Repsol Puertollano. - STR

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 3 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha destacado este martes el "alto seguimiento" en Puertollano (Ciudad Real) de la primera jornada de huelga convocada para los días 3 y 4 de noviembre en Repsol Fuels, Repsol Materials, Repsol Trading y RLESA, con plantas que se mantienen a "producción mínima" y con el personal "indispensable" para garantizar los servicios mínimos, asegura en un comunicado.

En todo caso, el seguimiento de la huelga se está viendo condicionado por los porcentajes de servicios mínimos fijados por el Ministerio en sectores estratégicos como la refinería, que alcanzan en algunos casos hasta el 100% del turno.

La primera de las dos jornadas de huelga convocadas en los complejos industriales de Repsol por el STR ha arrancado con normalidad, según las fuentes sindicales consultadas por Europa Press, en el marco de una serie de actuaciones informativas organizadas por las representaciones sindicales en los centros de producción de Puertollano, Tarragona y A Coruña.

La jornada en Puertollano se ha iniciado a primera hora de la mañana con la constitución de piquetes informativos en los accesos a las instalaciones. Los piquetes han repartido documentación a los trabajadores asignados a los servicios mínimos para informarles sobre los límites y alcance de sus funciones durante el paro.

Posteriormente, a las 7.00 horas, se ha llevado a cabo una marcha lenta desde la rotonda de acceso que ha ralentizado la entrada del personal por la Puerta 1 de Repsol Petróleo hasta aproximadamente las 9.30 horas. La actividad informativa continuará a lo largo del día en las salas de control, laboratorios y dependencias administrativas del complejo, con la previsión de repetir las acciones informativas durante los turnos de tarde y noche, así como de mantener la misma dinámica de cara a la jornada de este miércoles.

SIN INCIDENTES

El seguimiento de la huelga se está viendo condicionado por los elevados porcentajes de servicios mínimos fijados por el Ministerio en sectores estratégicos como la refinería, que alcanzan en algunos casos hasta el 100% del turno. Durante la movilización matinal en Puertollano no se han registrado incidentes de consideración, a excepción de un breve paro en la marcha motivado por el sobrevuelo de un dron de supervisión desplegado por la empresa. Tras dialogar con las fuerzas de seguridad y la dirección de la planta, el dispositivo aéreo fue retirado y los manifestantes reanudaron su itinerario con normalidad.

El STR atribuye la movilización al bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos. Denuncia que, después de casi dos años de negociación, la Dirección pretende trasladar a estos el contenido del Acuerdo Marco sin negociar mejoras adicionales. El sindicato no firmó este acuerdo por considerarlo insuficiente, en coherencia con el rechazo expresado por su afiliación.

"Cuando las cosas van mal, nos dicen que tenemos que remar todos para que el barco no se hunda. Pero ahora que parece que vamos en un cohete camino de Saturno, también nos piden prudencia. Los trabajadores vemos que nunca llega nuestro momento", ha señalado en nota de prensa, Jordi Margalef, secretario de Comunicación del STR.

El sindicato reclama mejoras salariales, avances en los pluses, plantillas suficientes y medidas reales de conciliación. Defiende que los convenios de cada empresa deben permitir dar respuesta a las necesidades de las plantillas y mejorar las condiciones recogidas en el Acuerdo Marco.

"No cuestionamos que los accionistas reciban una retribución justa, pero quienes hacemos posibles estos resultados también merecemos un reconocimiento a la altura. A grandes resultados, grandes convenios", ha afirmado Margalef.

La convocatoria comprende las cuatro refinerías de Repsol Fuels -la antigua Repsol Petróleo- en Tarragona, Cartagena, Puertollano y A Coruña; las plantas químicas de Repsol Materials en Tarragona y Puertollano; Repsol Trading, dedicada al abastecimiento de crudo y a la compraventa internacional de productos, y RLESA, el negocio de lubricantes, asfaltos y especialidades. Incluye personal de producción, mantenimiento, laboratorios, ingeniería, oficinas y servicios dentro de los ámbitos convocados.

MANO TENDIDA AL DIÁLOGO

El STR mantiene su disposición a negociar y reclama propuestas concretas que permitan alcanzar un acuerdo. "Lo que no podemos aceptar es que la respuesta a cualquier reivindicación sea que todo está cerrado con el Acuerdo Marco. La Dirección tiene que abrir esa negociación y aceptar que los convenios pueden y deben mejorar lo firmado", ha remarcado Margalef.

El sindicato advierte de que, si después de estas dos jornadas se mantiene el inmovilismo empresarial, valorará con su representación y afiliación nuevas movilizaciones, incluida la posibilidad de ampliar las jornadas de huelga.

"Nuestras reivindicaciones no terminan el 4 de noviembre. Seguimos abiertos a una negociación seria, pero necesitamos que la capacidad de la compañía se traduzca en propuestas y en acuerdos", ha concluido Margalef.