Comienza este lunes en Albacete el tradicional reparto del programa oficial de la Feria en distintos puntos de la ciudad

Cartel con la convocatoria del reparto de programas. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, iniciará el tradicional reparto del programa oficial de la Feria de Albacete 2026, declarada de Interés Turístico Internacional, el próximo lunes, día 31, a partir de las 11.00 horas, en los soportales del Ayuntamiento, acompañado por miembros de la Corporación Municipal. Un reparto que se prolongará en la Casa Consistorial hasta las 13:30 horas y que continuará por la tarde, de 17.30 a 20.00 horas.

Ese mismo día, a partir también de las 11.00 horas, se repartirán los programas de la Feria en otros puntos de la ciudad habilitados para tal fin, como son la Posada del Rosario y los kioscos de prensa municipales ubicados en los diferentes parques de la ciudad, en el mismo horario que en el Ayuntamiento, según ha informado el propio Consistorio por nota de prensa.

Del 1 al 4 de septiembre, el reparto de programas tendrá lugar en los puntos de entrega anteriormente mencionados de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas, mientras que el día 5 de septiembre se repartirá únicamente en horario de mañana, concretamente de 10.30 a 13.30 horas en las mismas ubicaciones.

A partir del 8 de septiembre, se podrá recoger el programa de Feria en el punto de información del Ayuntamiento instalado en el interior del Recinto Ferial.

En el caso de que el Parque 'Abelardo Sánchez' tuviera que cerrar sus puertas ante algún fenómeno meteorológico adverso, como medida preventiva y de seguridad, el reparto tendría lugar en la Plaza San José de Calasanz.