Comienzan este miércoles obras de reforma de los servicios para viajeros en la estación de tren de Toledo

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de tren de Toledo va albergar obras de reforma y ampliación de sus aseos públicos a partir de este miércoles, 15 de octubre.

Los trabajos, que comienzan este miércoles, 15 de octubre, serán compatibles con la actividad y el servicio de viajeros de la estación, según ha informado Adif por nota de prensa. Asimismo, se habilitan aseos provisionales para los viajeros, disponibles en la zona de andenes junto al jardín.

Tras esta actuación, los aseos, situados en el ala este de la estación, contarán con más espacio (50m2), una nueva distribución, una sala de lactancia dotada de cambiador y sillón, y nuevas instalaciones. En concreto, los baños dispondrán de iluminación tipo LED con sensores, para garantizar su eficiencia energética; nueva red de saneamiento, sanitarios y grifería.

Además, los nuevos aseos se alinearán con la estética mozárabe de la histórica estación, gracias a la instalación de solado y mosaicos similares a los del vestíbulo del emblemático edificio que alberga la terminal, de estilo neomudéjar y Bien de Interés Cultural.