Comienzan los trabajos para la calibración y preparación del Acelerador Lineal de Radioterapia del Hospital de Cuenca

Los radiofísicos del HUCU y los técnicos de la empresa inician los trabajos para la calibración y preparación del Acelerador Lineal de Radioterapia

Los técnicos de la empresa suministradora del Acelerador Lineal del Hospital Universitario de Cuenca, y los tres facultativos del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del HUCU, han comenzado esta semana los trabajos para la preparación del Acelerador Lineal del servicio de Oncología Radioterápica, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comunicará oficialmente el pasado lunes, 6 de octubre, que se había informado favorablemente la autorización de funcionamiento de la Radioterapia Oncológica en el Hospital de Cuenca.

Los técnicos de la empresa Elekta que ha fabricado el Acelerador Lineal se han desplazado a Cuenca para comenzar con la instalación de todos los equipos de la Sala de Control y, posteriormente, iniciar los trabajos de calibración del aparato que se calcula que se prolongarán por espacio de dos semanas aproximadamente.

Posteriormente, los radiofísicos del Hospital Universitario de Cuenca junto con los técnicos de comenzarán las "pruebas de aceptación".

Se trata de un conjunto de procedimientos técnicos y de verificación que deben realizarse para confirmar que se cumplen con las especificaciones del fabricante, las normas de seguridad y los requisitos clínicos del servicio de radioterapia.

Una vez finalizadas estas pruebas serán los especialistas de Radiofísica y Protección Radiológica del HUCU los que se encarguen de lo que se conoce como "comisionado del acelerador lineal", el proceso mediante el cual deben medir y caracterizar detalladamente todos los parámetros del acelerador y el comportamiento del haz de radiación del equipo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esto permitirá configurar, junto a los técnicos de la empresa, un Sistema de Planificación de los Tratamientos específico para el Acelerador Lineal de Cuenca que garantizará que las dosis calculadas son las precisas y seguras para los pacientes.

Una vez finalizados todos los trabajos, que se prolongarán durante varias semanas, desde la Gerencia del Área Integrada de Cuenca debe solicitarse al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la puesta en marcha del Acelerador Lineal de electrones. Tras la preceptiva inspección de acuerdo con lo dispuesto en el 'Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a radiaciones ionizantes', se obtendría el informe y autorización oficial para su puesta en marcha.