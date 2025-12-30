La Comisión Europea renueva su apoyo al centro Europe Direct del Gobierno de Castilla-La Mancha hasta el 2030

La Comisión Europea renueva su apoyo al centro Europe Direct del Gobierno de Castilla-La Mancha para el periodo 2026-2030. - JCCM

TOLEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha notificado a la Dirección General de Asuntos Europeos, dependiente de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Castilla-La Mancha, la aprobación de la propuesta presentada por el Gobierno regional para que esta institución europea siga apoyando económicamente las actividades del centro Europe Direct Castilla-La Mancha durante el periodo 2026-2030.

"Es una labor fundamental para que la ciudadanía de la región, y especialmente la más joven, conozca todas las oportunidades que están a su alcance en el ámbito europeo", ha remarcado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Nazareth Rodrigo ha recordado que "las decisiones que se toman en las instituciones europeas nos afectan de forma directa en nuestro día a día y en nuestros derechos, por lo que es fundamental continuar llevando a cabo esta labor de difusión de lo que ocurre y se decide en Europa entre la sociedad castellanomanchega".

Asimismo, Rodrigo ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "está reforzando su presencia en las instituciones europeas con el presidente García-Page liderando este trabajo para influir y para atraer oportunidades".

Esta aprobación, tal y como ha resaltado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, permitirá al Gobierno regional seguir impulsando las actuaciones de información y sensibilización sobre políticas y programas europeos que se llevan a cabo desde el centro Europe Direct. El Gobierno regional podrá así seguir recibiendo una subvención anual por parte de la Comisión Europea, que a partir de 2026 ascenderá a 40.000 euros.

CENTRO EUROPE DIRECT CASTILLA-LA MANCHA

Entre las actuaciones del centro Europe Direct Castilla-La Mancha destaca su Newsletter semanal, que cuenta con más de 4.500 suscriptores y ofrece una selección de las noticias más relevantes del ámbito europeo y regional. En ella, se incluyen también novedades sobre oportunidades de empleo, prácticas y becas en instituciones europeas, así como información sobre convocatorias, proyectos europeos y las principales inversiones regionales vinculadas a los fondos Next Generation EU.

El personal del centro Europe Direct dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla además una intensa labor de información y sensibilización, visitando colegios, institutos, universidades, así como entidades y centros de mayores, para informar sobre las oportunidades que ofrece la Unión Europea y explicar el impacto de sus políticas en la vida diaria de la ciudadanía. También detallan el papel que desempeña el Gobierno regional en las instituciones europeas.

Asimismo, el centro participa en la organización de los actos por el Día de Europa, que cada año impulsa el Gobierno regional. El centro Europe Direct Castilla-La Mancha está ubicado en el Palacio de Doncellas Nobles (Plaza del Cardenal Siliceo s/n), una de las sedes de la Presidencia de Castilla-La Mancha en Toledo, donde reciben visitas de estudiantes, profesionales y colectivos interesados en diferentes aspectos relacionados con políticas o programas de la Unión Europea.

Su centro está abierto al público e invitan a visitarles a todas aquellas personas que tengan interés en conocer o ampliar información sobre oportunidades europeas. También pueden ponerse en contacto con el centro a través de sus redes sociales (Instagram @europedirect.clm; X @europedirectCLM; y Facebook @europedirect.clm); a través de su página web (https://europa.castillalamancha.es/); de su correo electrónico (europa@jccm.es); o de su teléfono (925 286 269).

Desde que en el año 1999 se constituyera el primer centro de información europea, el Gobierno regional ha venido apostado por la difusión de las políticas, programas y oportunidades europeas entre la ciudadanía castellanomanchega, y así lo seguirá haciendo con el mantenimiento del centro Europe Direct Castilla-La Mancha, con el impulso de la recientemente creada Oficina de Proyectos Europeos (OPE), y el conjunto de actividades y actuaciones que se llevan a cabo a lo largo del año por parte de la Dirección General de Asuntos Europeos.