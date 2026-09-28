Comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia ensalza el papel de la UCLM como solución ante los retos en la ciencia

Inauguración del curso de verano 'Cuando la ciencia salva vidas. Avances y retos de la investigación de vanguardia en España' - UCLM

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, ha destacado el papel de las universidades, como la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a la hora de buscar soluciones ante los retos en la investigación científica en España.

Así lo ha indicado Yotti en la inauguración del curso de verano 'Cuando la ciencia salva vidas. Avances y retos de la investigación de vanguardia en España' junto al rector de la UCLM, Julián Garde, y la directora del mismo, Blanca Notario.

Yotti se ha referido en su intervención al proceso de elaboración de la Ley de la Ciencia destacando esa experiencia de "construir futuro para todos", apoyado en las entidades, con elo fin de identificar los retos y las dificultades pero también proponer soluciones.

Una labor que, según ha destacado la comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, se ha llevado a cabo desde hospitales, universidades o centros de investigación para identificar si se necesitaba invertir más en ciencia o disminuir la burocracia.

"Creo que poco a poco estáis empezando a asumir ese papel, creo que muy constructivo y muy necesario, de ser parte de la solución. Y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años", ha manifestado, para señalar que el ver crecer a la UCLM le hace "especial ilusión".

Finalmente ha ensalzado el papel de los cursos de verano como este 'Cuando la ciencia salva vidas. Avances y retos de la investigación de vanguardia en España', siendo un formato "tan cercano, tan de diálogo y tan de intercambio con las personas que se inscriben".

TEMÁTICAS DE "MÁXIMA ACTUALIDAD"

Por su parte, el rector ha destacado que este curso es uno de los cuatros organizados para celebrar el 40 aniversario de la UCLM, que se caracterizan por versar sobre temáticas de "máxima actualidad" y también por contar con ponentes de "máxima calidad".

Así, tras agradecer a organización y ponentes, ha indicado que este curso en concreto se hace en colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos, centro de referencia internacional y con el que la UCLM intenta estrechar sus colaboraciones "día a día".

Garde ha manifestado que esta ha sido la edición número 39 de los cursos de verano de la UCLM en sus 40 años de historia. Además, ha destacado que este curso 'Cuando la ciencia salva vidas. Avances y retos de la investigación de vanguardia en España' cuenta con 45 personas matriculadas de las que una parte "muy importante" son estudiantes.

Por ello, ha aprovechado la ocasión para animar a los estudiantes a que pregunten y a que aprovechen. "Estáis ante una oportunidad única dado el nivel de los ponentes que van a participar", ha concluido el rector de la Institución académica.