Comité de las Regiones en Toledo pide a entes locales y regionales desempeñar "papel central" en prevención de incendios

Foto de familia de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones ha aprobado un proyecto de dictamen durante la reunión de Toledo que pide que la gestión del riesgo de incendios forestales se adapte a las condiciones locales y se aplique "al nivel más adecuado", y que los entes locales y regionales desempeñen "un papel central en la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación".

En el debate, se ha puesto encima de la mesa que los incendios forestales son cada vez más frecuentes, extensos e intensos en toda Europa, impulsados por el cambio climático, los cambios en el uso del suelo y la actividad humana, que provoca hasta el 96% de los incendios forestales en la UE.

Además de su impacto ambiental y de la emergencia que suponen, amenazan cada vez más la salud pública, los medios de subsistencia, las infraestructuras, la biodiversidad y la economía de la UE, con un perjuicio económico anual estimado en 2.500 millones de euros. En lo que va de 2026, el fuego ha arrasado más de 670.000 hectáreas, ha informado este comité mediante nota de prensa.

El ponente Dimitrios Kafantaris (EL/PPE), concejal de Pulou - Néstoros, ha señalado que el éxito de una política europea moderna y eficaz en materia de incendios forestales no debe medirse únicamente por números, instrumentos o mecanismos, sino "por las catástrofes que logramos evitar, por las sociedades que hacemos más seguras y, sobre todo, por las vidas que protegemos".

Por lo tanto, ha afirmado, "debemos pasar de inmediato de extinguir el fuego a gestionar el peligro durante todo el año y crear cuanto antes un modelo que invierta en todo el ciclo (preparación, respuesta y recuperación) y sitúe a las comunidades locales en el eje central".

Durante el debate, los miembros de la Comisión NAT expresaron su pleno apoyo a una nueva iniciativa presentada por la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia), que propone crear una coalición europea de regiones resistentes a los incendios forestales destinada a impulsar la cooperación entre regiones y garantizar un apoyo adecuado del presupuesto de la UE.

También han celebrado el nuevo Plan Europeo de Ola de Calor y la flota europea de extinción de incendios que la presidenta de la Comisión Europea propuso en su discurso sobre el estado de la Unión en 2026.

"DERECHO A PERMANECER"

El debate público sobre la iniciativa de la UE 'Derecho a permanecer' ha analizado cómo pueden las políticas de la UE ayudar a las personas a vivir, trabajar y prosperar en el lugar que consideran su hogar, y abordar al mismo tiempo el declive demográfico y los desequilibrios regionales.

La discusión se ha centrado en los retos de las zonas rurales y remotas: el acceso a los servicios públicos, la asistencia sanitaria y la conectividad, así como el relevo generacional en la agricultura y la pesca. Los miembros han subrayado la necesidad de políticas europeas coordinadas que creen las condiciones para que las personas puedan quedarse, regresar o construir su futuro en sus comunidades.

El presidente de la Comisión NAT, Piotr Calbecki (PL/PPE), presidente de la Región de Kuyavia-Pomerania, ha señalado que la disminución del número de agricultores activos en la UE demuestra que se necesitan políticas territoriales sólidas y un apoyo específico a las zonas y comunidades rurales.

"Debemos seguir colaborando estrechamente con nuestros Gobiernos nacionales para que el papel de las regiones que claramente reconocido y jurídicamente protegido en la próxima marco financiero plurianual".

SECTOR ARROCERO

De igual modo, se ha reflexionado sobre las "crecientes presiones agronómicas, económicas y comerciales" que amenazan la viabilidad del sector arrocero y las economías rurales que dependen de él.

Concentrada en regiones específicas, la producción de arroz es importante para el empleo, la gestión medioambiental, la biodiversidad y el patrimonio cultural, así como para la seguridad alimentaria europea.

El proyecto de dictamen aprobado durante la reunión pide que las políticas de la UE, incluidas la política agrícola común y los marcos comerciales y medioambientales, apoyen mejor la resiliencia, la sostenibilidad y la competitividad de las regiones productoras de arroz.

El ponente Alberto Cirio (IT/PPE), presidente de la Región de Piamonte, ha explicado que el sector arrocero europeo es estratégico para las economías regionales y locales, la seguridad alimentaria y la resiliencia medioambiental.

El dictamen pide una mayor inversión en la gestión del agua, la innovación y la agricultura sostenible, junto con normas comerciales más justas y salvaguardias contra las perturbaciones del mercado.

De hecho, se aboga por que la UE "debe hacer más para proteger a los productores de la competencia desleal, en particular del sudeste asiático". "El arroz europeo no es una mercancía, sino una excelencia que debe salvaguardarse en sus variedades y características: calidad, respetuoso con el medio ambiente y producido respetando la dignidad y los derechos de los trabajadores. La competencia desleal amenaza con empobrecer a los agricultores europeos y llevarlos a la quiebra".

VINO E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

En la primera jornada, los miembros de la Comisión NAT participaron en la conferencia 'Protección del origen, creación de valor: indicaciones geográficas y el vino como motores del desarrollo territorial', seguida de una visita a la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso. La conferencia ha analizado cómo las indicaciones geográficas protegen los productos y garantizan los estándares de calidad.

En Europa, las indicaciones geográficas generan más de 75.000 millones de euros en ventas anuales y representan el 15,5% de las exportaciones agroalimentarias de la UE. Impulsan el empleo local, refuerzan las cadenas de valor regionales y fomentan actividades como el turismo y, en definitiva, contribuyen a la vitalidad de las comunidades rurales.