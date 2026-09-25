La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha aumenta un 7,3% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Edificios con grúas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha subido un 7,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional), hasta sumar un total de 3.310 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Castilla-La Mancha, 3.146 se realizaron sobre viviendas libres y 164 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 795 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.515 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 5.186 operaciones sobre viviendas. Además de las 3.310 compraventas, 850 fueron herencias, 84 donaciones y 7 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Castilla-La Mancha 8.632 fincas urbanas a través de 5.518 compraventas, 1.428 herencias, 146 donaciones, 17 permutas y 1.523 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.056 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.609 herencias, 1.503 compraventas, 94 donaciones, 23 permutas y 827 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre.

Con el descenso registrado en el séptimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después de la subida del 1,6% que registró en junio.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 1,4%, hasta las 13.289 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que bajaron de manera más pronunciada, un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones.