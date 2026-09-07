La compraventa de viviendas sube un 2,4% en C-LM en julio en relación con el año anterior

[Medios.Regionales.Csalud] Np La Junta Desarrolla Una Campaña Sobre Compraventa Y Arrendamiento De Viviendas - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID/TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha registrado en el mes de julio un ascenso del 2,4 por ciento en Castilla-La Mancha hasta las 3.216 operaciones, en comparación con julio del año pasado, de acuerdo con la estadística registral inmobiliaria, publicada este lunes por el Colegio de Registradores.

A nivel general, en la región, en el mes de julio se han registrado 7.026 compraventas, lo que supone un descenso del 4,1 por ciento.

En cuanto al número de hipotecas, en Castilla-La Mancha se han registrado 2.743, lo que supone un aumento del 3,4 por ciento en relación al año pasado. En cuanto a hipotecas sobre viviendas el número desciende un 2,2 por ciento, en relación al mismo mes del año anterior, hasta las 1.967 operaciones.

A nivel nacional, la compraventa de vivienda ha registrado en el mes de julio un descenso del 7,7%, hasta una total de 60.050 operaciones, lo que supone el mayor descenso interanual en más de dos años.

Los datos provisionales muestran que durante el mes de julio se han registrado 118.000 compraventas de inmuebles, con un descenso del 4,7% respecto a julio de 2025.

De ellas, unas 60.500 han sido compraventas de vivienda, lo que supone a su vez un descenso del 7,7%.

LAS HIPOTECAS TOTALES TAMBIÉN DESCIENDEN

Por su parte, las hipotecas también han experimentado un leve descenso, al constituirse más de 57.400 hipotecas totales, un 0,6% menos que el mismo mes del año pasado. Del total de hipotecas, algo menos de 43.300 se han constituido sobre viviendas, lo que, a su vez, supone un descenso más acusado del 4,2% interanual, siendo esta la segunda bajada del año después de la registrada en mayo.

Solamente cuatro comunidades autónomas han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de julio: Galicia (+3,2%), Murcia (+3%), Castilla y León (+2%) y Navarra (+0,4%). Por su parte, con los mayores descensos destacan Melilla (-23,4%), Baleares (-15,4%), Aragón (-11%) y País Vasco(-10,5%).

En cuanto a las compraventas exclusivamente de vivienda, Navarra (+26,4%), Castilla y León (+6,2%) y Castilla-La Mancha (+2,4%) han sido las únicas comunidades en que se han incrementado, mientras que los mayores descensos se han registrado en Cantabria (-17,6%), Baleares (-15,6%), Melilla (-15,5%) y Asturias (- 15,5%).

ANDALUCÍA SUPERA LAS 22.500 COMPRAVENTAS

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 11.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 22.500. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía por encima de las 12.250 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en nueve comunidades autónomas. Los mayores incrementos, alcanzando los dos dígitos, se han observado en Asturias (+11,3%) y Galicia (+10,2%), mientras que en Aragón (-25,2%), Cantabria (-23,3%) y La Rioja (-20,6%) las caídas en el número de hipotecas totales han superado el 20%, y otras cuatro comunidades autónomas han descendido a doble dígito.

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se han producido en seis comunidades, descendiendo en trece. Entre los mayores aumentos destaca Baleares (+24,9%), seguida a distancia por Castilla y León (+9,2%) y Asturias (+7,1%), mientras que los descensos más acusados se han contabilizado en Cantabria (-32,3%), Canarias (-23,7%), Aragón (-22,1%) y La Rioja (-21,4%).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia han superado las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Cataluña, con más de 11.100 en total, de las cuales algo menos de 8.700 han sido sobre vivienda.