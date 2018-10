La concejala de Igualdad de Toledo anuncia que el borrador del Plan de Igualdad estará preparado en enero

Actualizado 25/11/2007 19:51:46 CET

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad de Toledo, Ana Verdú, manifestó hoy que para el mes de enero desea tener preparado el borrador del Plan de Igualdad para la ciudad de Toledo "y cerrar estrategias para entre enero y marzo ver qué actividades hay que desarrollar para llevar a cabo los objetivos que marca el Plan de Igualdad".

Así lo manifestó hoy en el acto celebrado hoy contra la Violencia de Género en el Paseo de Merchán donde se ha leído un manifiesto y se ha celebrado un acto colocando velas junto al Monumento a la Mujer de Alberto Sánchez.

Según la edil de Igualdad, durante este mes de diciembre "vamos a organizar un mínimo de seis talleres para la prevención de la violencia de género". Esto talleres irán dirigidos al público en general, a los profesionales de la comunicación y a los institutos de enseñanza de Toledo, informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

Verdú anunció también que "hay programas desde el Instituto de la Mujer a los que se va a adherir el Ayuntamiento no solo para que la mujer sepa donde dirigirse sino para que sepa detectar a tiempo dónde hay violencia".

Por otro lado Verdú dijo que "estamos dando más dinamismo al Consejo de la Mujer" ya que en los cinco meses del nuevo Equipo de Gobierno, se ha reunido en tres ocasiones porque "me interesa muchísimo que este Plan de Igualdad esté consensuado con todas y con todas".

Por otra parte el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, leyó un manifiesto contra la violencia de género en el que insistió que "es inadmisible que la sociedad del conocimiento, la sociedad de los avances tecnológicos y la sociedad de la globalización, conviva con algo tan primitivo e irracional como es la violencia que sufren miles de mujeres".

"Los hombres, ante este tipo de violencia, no pueden quedar callados y tienen que decir No a la Violencia Machista, para que el silencio no les haga cómplices de esta aberración social", aseveró el edil.