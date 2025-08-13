Los concejales de gobierno de Noblejas transmiten su apoyo al alcalde en su huelga de hambre por un instituto

Archivo - El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez. - EUROPA PRESS/AYTO DE NOBLEJAS - Archivo

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los seis concejales de Gobierno del municipio de Noblejas (Toledo) han manifestado este miércoles su apoyo al alcalde del municipio, Agustín Jiménez, declarado en huelga de hambre este lunes en reivindicación de un Instituto de Educación Secundaria en el municipio.

La edil de Educación y Cultura, Ana Belén Porro Crespo; el teniente de alcalde y Concejal de Hacienda, Antonio Luengo; el edil de Deportes, Neftalí Pinozo; la de Juventud y Festejos, María Gema Sánchez-Ruiz; el concejal de Igualdad, Jesús García Hernández, y el titular de Desarrollo Local, Agustín Jesús-Jiménez, han suscrito la misiva transmitiendo su "apoyo inquebrantable" al mandatario municipal.

En el comunicado, manifiestan su "honda preocupación" dado que la edad y las condiciones físicas del alcalde "secuelas físicas" y consecuencias para su calidad de vida.

Sin embargo, transmiten compartir "la misma rabia y frustración, tras más de 17 años de mentiras y falsas promesas de quien originó esta situación, mientras desde Noblejas se han intentado aportar elementos positivos de colaboración para poder sacar adelante un proyecto en el que, hoy por hoy, parece que solo creemos nosotros".

Desde los miembros del Ejecutivo municipal de Noblejas han trasladado su agradecimiento a medios de comunicación, vecinos del municipio y corporaciones municipales de otras localidades que han trasladado su apoyo.

Asimismo, han señalaado a "quienes no han dejado pasar la oportunidad para insultar y ridiculizar la sinceridad del planteamiento anunciado y que se avecina".

"Nuestro Alcalde no estó solo, su gobierno le acompañará en esta decisión, por y para Noblejas", han concluido.