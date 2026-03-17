El concurso educativo 'UpData Datathon' promovido por la Oficina del Dato entra en su fase final con seis equipos

En total, en esta primera edición del concurso se han inscrito un total de 74 equipos de 20 centros de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concurso educativo 'UpData Datathon' con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha - a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Oficina del Dato - están promoviendo la cultura del dato en los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional, entra en su fase final con seis equipos que compiten en dos categorías.

En concreto, tal y como ha señalado el director de la Oficina del Dato, Christian Cobas, estos seis equipos que han ganado la fase provincial, pasan ahora a la fase regional, donde los grupos se mezclarán y se disputarán los dos primeros puestos, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Esta primera edición del UpData Datathon, tal y como ha dicho Cobas, "ha servido para ver el gran nivel que tienen los centros educativos de Castilla-La Mancha y la implicación de los estudiantes en materia de innovación y de datos".

El siguiente paso de este evento educativo pasa por que se propondrán nuevos retos por parte de la organización para resolver de forma conjunta entre los equipos de ambas categorías. Así, tal y como ha detallado Cobas, los estudiantes recibirán también charlas temáticas de datos, emprendimiento, inspiración, innovación, hablar en público, entre otras".

Los equipos de la fase regional presentarán su solución a los retos y el jurado las valorará en la misma jornada, prevista el próximo 25 de abril, dándose a conocer los ganadores definitivos del datathon ese mismo día.

Este martes se ha hecho pública la lista de equipos ganadores de la primera fase, después de la deliberación de jurado.

'UPDATA DATAHON' EN CIFRAS

En total, en esta primera edición del concurso se han inscrito un total de 74 equipos de 20 centros de las cinco provincias de Castilla-La Mancha y han contado cuatro mentores, procedentes de cuatro empresas regionales. Además, como uno de los pilares del 'UpData Datathon', se han impartido un total de 15 charlas de otros tantos centros participantes en las que han participado un total de 559 alumnos y alumnas, para exponer desde temas relacionados con la privacidad, hasta estadística o gemelos digitales e, incluso, pasando por calidad de datos para alimentar a la Inteligencia Artificial.

Precisamente, la última charla se ha desarrollado hoy en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Herencia (Ciudad Real) en la que han participado tanto el director de la Oficina del Dato como la directora general Innovación Educativa y Centros, María Dolores Pérez Pintado; y el concejal de Igualdad, Juventud y Cultura, Aitor Gallego de la Sacristana.