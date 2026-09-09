Condenan a cuatro años de cárcel a un hombre que violó a su compañera de piso en Puertollano

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a cuatro años de prisión a J.C.S. por la agresión sexual cometida contra la que era su compañera de piso en Puertollano, una joven de 22 años, después de que el procesado haya reconocido los hechos y las partes hayan alcanzado un acuerdo antes de la celebración del juicio.

La Fiscalía pedía inicialmente para el acusado diez años de prisión por un delito de agresión sexual en su modalidad de violación a persona especialmente vulnerable.

Finalmente, el reconocimiento de los hechos por parte del acusado ha permitido alcanzar una conformidad, según ha explicado a los medios la fiscal María Arévalo tras la vista celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial.

Arévalo ha señalado que al condenado se le ha aplicado además la atenuante de dilaciones indebidas, debido a los retrasos acumulados durante la tramitación de un procedimiento por unos hechos ocurridos en mayo de 2022.

La fiscal ha explicado igualmente que, teniendo en cuenta la legislación aplicable a los hechos, se ha impuesto al procesado la pena mínima correspondiente, fijada en cuatro años de prisión.

A la pena privativa de libertad se suman distintas medidas accesorias, entre ellas una orden de alejamiento respecto de la víctima, un periodo de libertad vigilada y la obligación de participar en programas relacionados con la conducta sexual.

Víctima y condenado eran compañeros de piso en Puertollano cuando ocurrieron los hechos y no mantenían ningún tipo de relación sentimental o afectiva, más allá de compartir la vivienda de alquiler.

LOS HECHOS OCURRIERON EN MAYO DE 2022

Según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron el 7 de mayo de 2022, cuando el acusado tenía 67 años y la víctima, 22.

Ambos coincidieron sobre las 13.00 horas en un bar de Puertollano, donde el procesado se sentó junto a la joven y la invitó a dos cervezas. Posteriormente acudieron a otro establecimiento, donde ella comenzó a encontrarse mal y llegó a vomitar en el baño.

El propietario del local pidió entonces al acusado que acompañara a la joven hasta el domicilio que ambos compartían para que pudiera recuperarse.

Una vez en la vivienda, sobre las 18.00 horas, la joven se tumbó en su cama y se quedó dormida.

Según el relato de la Fiscalía, al despertar encontró al procesado a los pies de la cama y, después de que ambos fumaran un cigarrillo, este la besó de forma súbita.

El acusado aprovechó el estado de bloqueo de la víctima, provocado por el miedo y el alcohol ingerido, para agredirla sexualmente.

Durante la agresión, la joven llegó a coger su teléfono móvil para grabar lo que estaba sucediendo y enviar las imágenes a una amiga, a la que también remitió mensajes pidiendo ayuda.

La víctima comenzó posteriormente a llorar y manifestó su negativa a continuar, momento en el que el procesado desistió coincidiendo con la llegada al domicilio de la amiga y su pareja, que habían acudido en su auxilio.

La joven había renunciado a la indemnización económica que pudiera corresponderle.