El conductor de un camión de paquetería sale ileso tras sufrir un accidente en la A-3 en Graja de Iniesta

Accidente de un camión de paquetería en la A-3 en Graja de Iniesta (Cuenca) - 112

CUENCA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión de paquetería ha resultado ileso tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 231 (sentido Madrid) de la A-3, a su paso por el término municipal de Graja de Iniesta (Cuenca).

El siniestro tenía lugar sobre las 03.53 horas de este sábado, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Aunque fue necesario el corte temporal, en estos momentos solo uno de los carriles está afectado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Motilla y una ambulancia de soporte.