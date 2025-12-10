Conetrans luchará por dignificar al sector y usará los medios a su alcance si no recibe comprensión de administraciones

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans) luchará por dignificar al sector y ha dicho que está dispuesta a usar los medios que estén a su alcance sino recibe comprensión por parte de las administraciones.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el presidente de Conetrans, Javier Arnedo, junto con el presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha (Fetcam), Carlos Marín, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en la clausura de la asamblea general de la federación castellanmonanchega, que pasa a llamarse CETM Castilla-La Mancha.

"Queremos un diálogo con la administración y llegar más allá porque creo que hasta ahora, o bien no hemos sabido representar nuestro sector con las autoridades o no hemos llegado hasta el punto de que valoren todo el trabajo que nosotros hacemos hoy en día en este país", ha apuntado Arnedo.

Ha lamentado así el "sufrimiento" de los trabajadores del sector debido a "todas las restricciones" que la administración pide hoy en día y a todo lo que piden clientes, "que nos obligan a trabajar días, noches, fines de semana y festivos". "Es un sector terriblemente agraviado por la administración y por nuestros clientes", ha añadido.

Por ello se ha comprometido por luchar para dignificar el sector provincia a provincia y comunidad a comunidad. "Lo intentaremos con diálogo, pero si no recibimos por la parte de la administración ese diálogo y esa comprensión, utilizaremos los medios que estén a nuestro alcance", ha manifestado.

"Lo que pedimos es que tengan diálogo con nosotros todas las administraciones provinciales, autonómicas y nacionales, que nos escuchen y que vean que si nosotros paramos, la cadena de suministro se rompe. Por lo tanto, tenemos que colaborar y trabajar todos juntos, porque hasta ahora no se nos ha escuchado", ha advertido.

Ha relatado la situación del sector del transporte por carretera, que ha asegurado que pasa por el hecho de que no hay conductores: "Nos estamos quedando sin sector, esa es la realidad, porque hay flotas que tienen el 30 por ciento de sus camiones parados porque no tienen conductores".

ASAMBLEA GENERAL

Entre los principales asuntos tratados en el transcurso de la Asamblea General, el presidente de CETM Castilla-La Mancha ha destacado que el año 2025 ha sido un año de transición, siendo el año 2026 un ejercicio en el que el sector va a fijar posiciones en cuanto a la modificación de pesos a transportar, la regulación "excesivamente restrictiva" de los vehículos Euromodulares y la "alarmante falta" de conductores debido a la falta de personal examinador de la DGT.

"Si a lo anterior añadimos la antigüedad media de las flotas de camiones se hace evidente la necesidad de replicar un nuevo plan de achatarramiento de vehículos, que tan buena acogida tuvo en Castilla-La Mancha aportando la Consejería de Fomento 36 millones de euros para este fin, así como la toma en consideración del nuevo combustible HVO no como un combustible premium sino como eficiente y ecológico, ya que reduce las emisiones en un 90%, por lo que la fiscalidad deber de ir acorde con este ahorro de emisiones".

FACILIDADES A SECTOR

Finalmente, el consejero de Fomento, ha remarcado que hay que dar facilidades a un sector que ha calificado como "estratégico" para el bienestar del país". "Vamos a intentar también conseguir que esa capacidad de atracción de nueva gente también venga de una mayor agilidad en la tramitación, por ejemplo, del CAP".

De esta forma, ha propuesto que, desde la Comunidad Autónoma, mediante el acuerdo con la DGT o con el Gobierno de España, se pueda tramitar "no solamente hacer los exámenes, que eso ya lo hacemos, sino la tramitación administrativa para otorgar el carné, y con ello podríamos estar reduciendo a más de la mitad el tiempo que se tarda desde que se aprueba un examen hasta que te dan el carné que te habilita para poder conducir un camión".

Asimismo, el consejero de Fomento ha mostrado su apoyo en reivindicaciones como la dignificación del transporte o la 'vuelta a casa' para transportistas en torno a la mejora de sus condiciones laborales, especialmente el derecho a regresar a su hogar de forma regular tras largos periodos fuera.

"Hay decisiones que se están tomando, hoy en día, a nivel nacional, en las que no estamos de acuerdo y vamos a exigir una revisión integral de alguna de las medidas que se han tomado últimamente, como por ejemplo el que a los Euromodulares se les restrinja el tránsito en determinadas en carreteras de 25 a 10 kilómetros", ha añadido.

Para finalizar, el responsable de Fomento ha destacado que el de los transportistas "es un sector que ha demostrado que en los momentos más difíciles ha estado a la altura" y ha puesto como ejemplo algunos aspectos como "el trabajo que hicieron durante el Covid o en los momentos que ha habido escasez de combustible".