La conexión entre Nerpio y Pedro Andrés será más segura tras quedar reparada la AB-5014 dañada en la dana de 2023

Visita a las obras de reparación integral de la carretera AB-5014. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, acompañado por el alcalde de Nerpio, José Antonio Gómez, han visitado este lunes las obras de reparación integral de la carretera AB-5014, ya finalizadas.

Esta infraestructura, que conecta la pedanía de Pedro Andrés con el núcleo urbano de Nerpio, ha sido renovada para garantizar la seguridad vial y mejorar la conectividad para los vecinos y vecinas del entorno.

La actuación, ejecutada por la empresa González Soto S.A., ha supuesto una inversión de 477.038,87 euros. Una cuantía que ha sido cofinanciada al 50% entre la Diputación y el Gobierno de España, dentro de las ayudas extraordinarias para zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil.

Medidas aprobadas tras la dana de septiembre de 2023, que provocó importantes desperfectos en infraestructuras clave por acumulación de agua y arrastres, ha informado la Diputación en nota de prensa.

MODERNIZACIÓN DE LA VÍA

Durante el recorrido por los 7,7 kilómetros del tramo renovado, los representantes institucionales han comprobado el resultado de una intervención integral que no sólo ha reparado los daños, sino que moderniza la vía.

Las obras han consistido en la renovación completa del firme, la mejora y ampliación del sistema de drenaje para prevenir futuros problemas frente a episodios de lluvias intensas, y la restauración de la señalización vial. Todo ello se ha ejecutado respetando el trazado histórico y sin necesidad de realizar expropiaciones.

Cabañero ha puesto en valor la agilidad con la que se ha tramitado y ejecutado este proyecto, subrayando que la Diputación ha estado al lado de los municipios desde el primer momento tras la dana.

En este sentido, el presidente provincial ha afirmado categóricamente que "esta carretera renovada es la mejor muestra de cómo la colaboración entre administraciones transforma demandas históricas en realidades tangibles".

El presidente ha insistido en que infraestructuras de este tipo no son un lujo, sino una necesidad básica, y ha añadido: "En la Diputación estamos orgullosos de devolver, a través de esta actuación, un poco más de seguridad vial y de futuro a Nerpio", reafirmando el compromiso inquebrantable de la institución, con la Sierra del Segura y con todos los pueblos.

PROYECTO 'DANA 2023'

La de la AB-5014 es una de las 15 actuaciones englobadas en los proyectos 'DANA 2023' que la institución provincial ha ejecutado a lo largo del año 2025, interviniendo en más de 110 kilómetros de la Red Viaria Provincial. Esta estrategia se enmarca en un plan de inversiones histórico que supera los 60 millones de euros en los últimos años, destinados a rehabilitar más de 420 kilómetros de carreteras en comarcas de marcado carácter rural.

Tras las explicaciones del personal del Servicio de Carreteras que ha acompañado la visita, Cabañero ha conocido de primera mano cómo tras esta mejora el tránsito por esta zona es completamente seguro y fluido, con una infraestructura moderna que responde a las necesidades reales de quienes la transitan asiduamente.

Para un municipio extenso y diseminado como Nerpio, contar con vías de comunicación en óptimo estado es una cuestión de supervivencia frente a la despoblación, facilitando no solo la movilidad personal, sino también el tránsito de vehículos pesados y agrícolas, fundamentales para el sector primario de la zona.

En este sentido, el alcalde de Nerpio (y diputado provincial de Medio Ambiente y SEPEI), José Antonio Gómez, también ha mostrado su satisfacción por los trabajos y ha agradecido el apoyo constante de la Diputación y del Gobierno central.

Gómez ha señalado que para los vecinos de Pedro Andrés y otras pedanías aledañas, esta carretera es la vía principal de acceso al centro de salud, al colegio, al instituto y a los servicios básicos que se concentran en el núcleo urbano.

"Esta carretera no es sólo asfalto, es un salvavidas que une nuestras pedanías con los servicios esenciales y permite a nuestros agricultores y ganaderos trabajar en mejores condiciones", ha explicado el regidor, valorando la obra como un elemento clave para fijar población y ofrecer igualdad de oportunidades a los y las habitantes de la Sierra del Segura.