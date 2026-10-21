El Congreso Internacional sobre la Catedral de Toledo ahondará en su pasado medieval para seguir trabajando en su futuro

Archivo - Catedral de Toledo - ARZOBISPADO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional que acoge la capital regional desde este miércoles, día 21, al viernes 23, con motivo del VIII Centenario de la Catedral toledana, ofrecerá una mirada multidisciplinar que combina arte, historia, liturgia, música y gestión patrimonial desde la etapa medieval del templo a la actualidad, con el objetivo de saber "dónde estamos" y hacia dónde "seguir trabajando en el futuro".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios antes de la inauguración, la profesora titular de Historia Medieval en la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), María José Lop Otín --una de las directoras del Congreso--, en cuya apertura han intervenido la vicerrectora de Proyección Universitaria, Rebeca Rubio; el decano de Humanidades, Óscar López; la concejala de Cultura, Ana Pérez, y el deán de la catedral, Juan Pedro Sánchez.

Lop Otín ha reconocido que esta cita se centra en esa etapa medieval "porque abordar todo el periodo hubiera sido imposible hasta nuestros días" y coge como título una frase del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros al cabildo en 1509, donde expresaba que la Catedral de Toledo "debía de servir de luz y de ejemplo a las demás iglesias" siendo "metro y medida" de todas las demás.

Un deseo de 'metro e mesura de todas' que se ha cumplido a lo largo del tiempo "en muchos aspectos", como ha reconocido la profesora de Historia Medieval, quien ha recordado que esta fue la Catedral Primada de España, aunque en la actualidad el título es "más honorífico que otra cosa".

"Era una Diócesis en general muy importante y lógicamente a su Catedral no le iba la zaga, así que sí, sí que lo ha sido", ha añadido, explicando cómo muchos de los modelos que aquí se desarrollaban y se llevaban a cabo "eran replicados después en otras iglesias" diciendo que se ha había hecho "a la manera toledana" o siguiendo "el modelo toledano".

CARÁCTER EJEMPLIFICADOR DE LA CATEDRAL

Es una frase "potente", ha continuado, que representa, por un lado, "lo que la Catedral pensaba de sí misma y sus responsables" y, por otro, lo que "desde fuera se pensaba de la Catedral", que ha tenido siempre ese "carácter ejemplificador".

El enfoque multidisciplinar lo aportarán ponentes procedentes de universidades españolas como la UCLM, la Complutense, la Autónoma de Barcelona, las de Sevilla, Santiago de Compostela, Zaragoza y León y del extranjero como de la Universidad de Pavía o la de Roma. También especialistas de la Escuela Superior de Música de Cataluña o el Archivo Capitular de Toledo.

María José Lop Otín se ha encargado de hablar en esta primera sesión sobre 'La Catedral Primada y la investigación en el siglo XXI', donde ha hecho un balance "de todo lo que se ha publicado en este siglo sobre la Catedral".

"Evidentemente todos los siglos pasados han sido fundamentales y nos han dejado un gran legado, pero en estos últimos 25-26 años ha habido un incremento numérico enorme de trabajos, pero más que numérico es también de nuevos temas, nuevos enfoques, nuevas metodologías".