Consejera de Igualdad de C-LM condena "enérgicamente" el "presunto asesinato machista" de Alameda de la Sagra

Archivo - La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara SImón, durante la rueda de prensa. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha mostrado "conmocionada" por las informaciones que llegan desde Alameda de la Sagra (Toledo) sobre "un nuevo presunto asesinato machista", que ha condenado "enérgicamente".

Una mujer de 45 años fallecía este martes tras resultar herida por arma blanca en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra, hechos por los que se ha detenido a su marido, de 48 años, como presunto agresor.

En el domicilio, y en el momento de los hechos, se encontraban tres de los cuatro hijos de la pareja, dos de los cuales eran mayores de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

"Todo nuestro cariño para la familia, que cuenta desde ya con el apoyo y los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha afirmado la consejera castellanomanchega desde su cuenta en X.