Consejera Igualdad de C-LM cree que "es el momento" de que España aborde la educación afectivo-sexual de niños y niñas

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. - JCCM - Archivo

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, considera que los niños y las niñas tienen que tener educación afectivo-sexual. "No podemos permitir que estén adquiriendo información a través de las redes sociales, a través de Internet o que tengan esa accesibilidad a un porno que a día de hoy es mucho más agresivo de aquel porno que podía hacerse hace 10, 20 o 30 años".

Así se ha pronunciado a raíz del Informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital de Castilla-La Mancha' elaborado por Unicef, que refleja que el acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, a los 11 años.

La consejera, que ha admitido que éste es un tema que al Gobierno de Castilla-La Mancha le viene preocupando desde hace tiempo, ha dicho que este informe, "por desgracia", no "nos viene a arrojar luz sobre ninguna novedad". "Ya sabíamos que la situación que tenemos entre nuestra juventud, entre las personas más jóvenes, los adolescentes y los niños y niñas es esta".

Es por ello que cree que "es momento" de que toda la sociedad en conjunto, no solamente desde Castilla-La Mancha, sino que todo el país "entendamos" que "ha llegado el momento" de abodar una cuestión que "tenemos pendiente en nuestro país", como es la educación afectivo-sexual de nuestros niños y de nuestras niñas.

"No podemos permitirnos que los niños y las niñas se estén formando o estén adquiriendo información a través de las redes sociales, a través de Internet o que tengan esa accesibilidad a un porno que a día de hoy es mucho más agresivo de aquel porno que podía hacerse hace 10, 20 o 30 años", ha advertido.

Según ha apuntado, "ahora mismo vemos como precisamente ese porno es una demostración de la violencia hacia la mujer y estamos viendo como los niños entienden que eso es la manera normal de relacionarse y lo que es más preocupante, vemos como las niñas también entienden que esa es la manera natural de relacionarse".

Por tanto, ha subrayado, "hay que poner un cortapisas a esta situación porque les estamos permitiendo que los niños y las niñas se formen ahí y además no les estamos dando tampoco las herramientas para que puedan tener una mirada crítica ante esta situación".

"Ellos tienen que tener las herramientas para poder acceder a una información con una mirada crítica y saber que lo que están viendo está bien o está mal o cuál es la manera de relacionarse, que siempre tiene que ser desde el respeto y desde la igualdad", ha concluido.