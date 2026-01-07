El consejero de Educación de C-LM confía en reunirse con Milagros Tolón "en breve" tras su nombramiento como ministra

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha señalado que "en breve" espera mantener una reunión con la ministra del ramo, Milagros Tolón, tras su nombramiento como titular de la cartera educativa el pasado 22 de diciembre.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Pastor ha indicado que el nombramiento de Tolón se desarrolló "muy rápido" y hasta la fecha solo ha podido intercambiar con ella mensajes de WhatsApp para felicitarla y para ponerse a su disposición para trabajar conjuntamente.

Entre los asuntos pendientes a abordar en este encuentro entre ambos Pastor ha destacado "la evolución del cierre de todos los fondos europeos" que ha recibido la región por parte del Ministerio de Educación, los cuales "se han ejecutado muy bien".

Esta relación entre el Ministerio y el Gobierno regional tendrá como fin "seguir colaborando con las líneas que hacen construir el proyecto educativo de España y el de Castilla-La Mancha".