El Consejo de Gobierno aprobará este martes 6,5 millones para convocar dos programas de FP en el ámbito laboral

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes un gasto de 6,5 millones de euros para la convocatoria de dos programas duales de Formación Profesional en el ámbito laboral.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en la presentación del proyecto de la que va a ser la Ciudad del Cine de la región.

Se trata, según García-Page, de "un gasto social de primer orden". Así, ha concretado que de esos 6,5 millones, hasta 3,6 se destinarán a formación dual con las empresas y el resto "se va a dedicar a oficios".

"Esto tiene mucha importancia para poder seguir ajustando el mercado laboral y la capacitación de nuestros jóvenes al mercado laboral", ha indicado, para agregar que la FP que está desarrollando la Comunidad Autónoma ahora alcanza unos niveles de empleabilidad del 80 por ciento.