Consejo de Gobierno aprobará el martes 72 millones de euros para la ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar

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TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes, 24 de marzo, 72 millones de euros para la ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención con motivo de la reunión del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha.

También ha informado de dos nuevos centros de salud, donde el Gobierno regional aprobará una inversión de "5 o 3 millones" en el caso de Madrigueras (Albacete) y casi 3 millones de euros para Albaladejo (Ciudad Real).

"Seguimos apostando por mejorar y mucho la sanidad, la educación, todas las prestaciones sociales, pero la verdad, es que lo hacemos desde un plano de estabilidad en permanente contradicción con la emergencia inmediata cortoplacista a la que estamos sometidos", ha lamentado.