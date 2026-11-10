El Consejo de Gobierno de la UCLM aprueba más de un centenar de plazas de personal docente e investigador

Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha. - UCLM

CIUDAD REAL 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido en el Campus de Ciudad Real bajo la presidencia del rector, Julián Garde, ha aprobado la convocatoria de 103 plazas de personal docente e investigador funcionario, tanto por el sistema de acceso libre como por el de promoción interna.

La vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional, María Antonia Herrero, ha informado que del conjunto de plazas convocadas 37 corresponde a catedrático/a de Universidad por el turno de promoción interna, y dos más que ocupan plaza vinculada a servicios asistenciales de instituciones sanitarias, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

A ellas hay que sumar, por el turno libre, 61 plazas de profesor/a titular, una para personal investigador doctor que haya superado la evaluación del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3) o que haya obtenido el certificado como investigador/a establecido/a (R3), y otras dos para personal que ocupa plaza vinculada a servicios asistenciales de instituciones sanitarias.

En materia de estudios, a propuesta del Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente, el órgano colegiado ha autorizado la creación de tres nuevos títulos propios: el Máster de Formación Permanente en Banca Central, y los de Especialista en Contratación Pública y Fórmulas de Colaboración Público-Privada en el Ámbito del Deporte, y en Gestión del Sector Turístico.

Además, presentado por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, se ha dado el visto bueno a la memoria de verificación del Máster Interuniversitario en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios y del Máster en Enfermería de Quirófano y Reanimación Postquirúrgica; así como a la modificación de diferentes títulos oficiales de grado y máster.

Asimismo, en asuntos competentes con este Vicerrectorado, se ha aprobado la ampliación de la fase piloto del programa Docentia-UCLM hasta enero de 2029, preservando hasta esa fecha el carácter voluntario de evaluación de la actividad docente del profesorado siguiendo las directrices marcadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

En él ámbito de la internacionalización, los miembros del Consejo de Gobierno han ratificado la oferta de 185 plazas para el procedimiento específico de admisión temprana de estudiantes internacionales en enseñanzas oficiales de grado para el curso 2027-2028; y han dado luz verde a la propuesta del Vicerrectorado de Política Científica de integrar el Instituto de Resolución de Conflictos en el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional.

Por último, se ha autorizado la creación de la empresa de base tecnológica FLIGHTweaver, S.L. orientada al desarrollo de soluciones avanzadas para la planificación y gestión de operaciones con drones, la renovación del representante del personal técnico, de gestión y administración y servicios en el Consejo Social y la modificación de distintas comisiones y subcomisiones.

Por otra parte, en el transcurso de la reunión, el rector ha informado a los miembros del Consejo de Gobierno de distintas iniciativas normativas actualmente en tramitación, entre ellas varios proyectos de real decreto que afectan al sistema universitario español.

Entre los asuntos abordados, ha destacado también la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios de coste asequible en 2026 promovida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dotada con 45 millones de euros y de los que la UCLM recibirá 8,1 para la creación de una residencia en el Campus de Albacete.

Asimismo, ha hecho alusión a las medidas previstas para mejorar la eficiencia energética de las universidades, con una nueva línea aprobada por el Ministerio de Transición Energética y el Reto Demográfico de 65 millones de euros a través del programa Innovae Universidad.

Por último, el rector ha vuelto poner de manifiesto la necesidad de destinar el uno por ciento del PIB a la financiación de la universidad pública antes de 2030, según lo recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario.