El Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de C-LM se constituirá en un mes

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el plazo de un mes se va a constituir el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral que, entre otras funciones, va a establecer los criterios generales de actuación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, en el marco de las directrices que en materia de seguridad y salud laboral establezca el Gobierno regional.

Así consta en la orden que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en la que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral.

En ella se indica que este consejo también tendrá que aprobar con carácter anual el Plan de Trabajo, así como la memoria de las actividades del Instituto; analizar y valorar la gestión de los recursos asignados a la Comunidad Autónoma, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales; o realizar un balance anual sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y proponer las medidas oportunas para su mejora.

Compondrán este órgano integrantes de la Presidencia, Vicepresidencia primera, Vicepresidencia segunda y una Vocalía y las organizaciones empresariales y sindicales que tengan la consideración de ser las más representativas. La duración del mandato de los miembros del Consejo será de cuatro años desde su nombramiento.

La Presidencia del Consejo la ejercerá la persona titular de la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral, mientras que la Vicepresidencia primera será ejercida por la persona titular del órgano de apoyo o directivo competente en materia de seguridad y salud laboral. En el caso de la Vicepresidencia segunda estára ocupada por la persona que ejerza la dirección del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Para garantizar su funcionamiento y la gestión de sus competencias, el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral dispondrá los medios económicos, materiales y personales necesarios para ello.

La actividad del Consejo no implicará incremento del gasto público, ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones.