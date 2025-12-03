El Consistorio de Torrijos convoca este jueves un minuto de silencio tras el asesinato machista de una de sus vecinas

Vivienda donde ha ocurrido la muerte de una mujer en Torrijos. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) ha convocado a los ciudadanos y medios de comunicación a un minuto de silencio tras el "asesinato por violencia machista" de una de sus vecinas, de 39 años de edad.

La cita, según informa en nota de prensa, tendrá lugar a las 12.00 horas ante la fachada del Palacio de Pedro I, en la plaza de San Gil, 7, donde se sitúan las casas consistoriales.

Los hechos han tenido lugar pasadas las 13.00 horas de este miércoles, en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad, donde la víctima ha sido apuñalada mortalmente en el abdomen.

El presunto agresor, un hombre de 45 años que ha quedado detenido, ha sido trasladado al hospital, según han informado a Europa Press desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional ha confirmado que esta muerte violenta se corresponde con "un nuevo presunto asesinato machista que deja una familia rota para siempre".

A través de su perfil de 'X', recogido por Europa Press, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha trasladado su "enérgica condena" por los hechos, trasladando "un mensaje de apoyo y cariño a todos los seres queridos" de la mujer de 39 años que ha fallecido.

Fuentes del departamento que dirige Sara Simón han señalado a Europa Press que la víctima ya había sido atendida en el Centro de la Mujer de Torrijos desde el mes de octubre. No había interpuesto denuncia y no contaba con medidas de protección.

Habría trasladado información sobre su relación y la convivencia con el presunto agresor, pero no había manifestado ningún dato en relación a episodios de violencia física.

LA VÍCTIMA TENÍA TRES HIJOS

La víctima tenía dos hijos y una hija menores de edad que están recibiendo atención psicológica a través del Centro de la Mujer y de los servicios sociales, tal y como ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La Consejería de Igualdad pondrá a disposición de la familia y de sus seres queridos asesoramiento, acompañamiento y apoyo psicológico.

La línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

Simón ha recordado que, de tratarse de un caso de violencia machista, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personará como acusación en la vía judicial.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado desde la localidad albaceteña de Caudete que no consta que hubiera antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).