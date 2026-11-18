Pleno del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS) . - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS) ha aprobado por unanimidad el presupuesto para 2027, que asciende a 31.008.000 euros, una cifra que representa un incremento de 4.447.000 euros respecto a las cuentas de 2026, cuando el presupuesto se situó en 26.561.000 euros.

El aumento alcanza el 16,74%, consolidando el crecimiento económico del Consorcio y su capacidad para seguir mejorando un servicio público esencial para la seguridad de los ciudadanos, tal y como ha trasladado la Institución provincial por nota de prensa.

El presidente del CPEIS, Juan Carlos Sánchez, ha valorado muy positivamente "la aprobación de estas cuentas, destacando el esfuerzo económico que realiza la Diputación de Toledo para fortalecer los medios humanos y materiales del servicio provincial de bomberos y garantizar una atención eficaz en todos los municipios".

Sánchez ha señalado que "este presupuesto supone un nuevo paso adelante en nuestro compromiso con la seguridad de los toledanos.

Contar con más recursos económicos significa disponer de mayor capacidad para mejorar el servicio, reforzar nuestros medios y seguir avanzando en unas instalaciones y unas condiciones de trabajo a la altura de la responsabilidad que desempeñan nuestros profesionales".

El presidente ha subrayado que el incremento presupuestario responde a la voluntad de mantener una mejora constante del Consorcio, tanto en su organización y estructura de personal como en la dotación de vehículos, equipamientos e infraestructuras, con el objetivo de ofrecer una respuesta cada vez más eficaz ante cualquier emergencia.

Refuerzo de la plantilla y mejora de los parques La mejora de los recursos humanos constituye uno de los ejes de actuación del Consorcio.

En este sentido, la Diputación de Toledo ha avanzado en los procesos de cobertura de plazas y refuerzo de la plantilla, con una Oferta de Empleo Público que contempla 30 plazas, 17 de bombero conductor y 13 de cabo, para completar las vacantes existentes y mejorar las dotaciones de los parques.

A ello se suma el acuerdo alcanzado en marzo de 2026 con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General Negociadora, que contempla una inversión global de ocho millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, con avances salariales, organizativos y de plantilla hasta 2028.

En paralelo, el CPEIS continúa desarrollando actuaciones para modernizar sus ocho parques comarcales y renovar sus medios materiales.

El Consorcio prevé cerrar 2026 con una flota de 77 vehículos operativos, después de incorporar nueve nuevos vehículos y dos nuevas autoescalas, una mejora que refuerza la capacidad de intervención y las prestaciones de los equipos de emergencia.

En cuanto a las instalaciones, la Diputación mantiene su compromiso con la actualización y mejora de los parques, como demuestra la reciente renovación del parque de Santa Olalla, inaugurado por la presidenta provincial, Concepción Cedillo.

El presidente del CPEIS ha destacado que el objetivo es seguir avanzando hacia "un servicio moderno, eficaz y plenamente dimensionado a las necesidades reales de la provincia", una línea de trabajo que sitúa la seguridad de los municipios y de sus vecinos en el centro de la gestión.