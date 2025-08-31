El Consorcio RSU desmiente las declaraciones del Ayuntamiento de Valdepeñas sobre el servicio de recogida de basura

CIUDAD REAL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real ha desmentido las afirmaciones realizadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas en nota de prensa, a través del concejal de Medio Ambiente, por considerar que "faltan a la verdad de una manera insolente".

Así ha reaccionado el Consorcio RSU días después de que el Ayuntamiento de Valdepeñas denunciara públicamente la gestión "deficiente" del servicio de recogida de basura por parte del RSU de Ciudad Real, dependiente de la Diputación Provincial.

Sobre la supresión de la recogida de basura en los días festivos, el Consorcio RSU recuerda al equipo de Gobierno que la recogida de basura los domingos fue un servicio del que prescindió el propio Ayuntamiento en 2020 (gobernando el PSOE el Ayuntamiento, la Diputación y RSU) y que, a partir de entonces, "no lo ha querido volver a restablecer, prestando RSU el resto de servicios extraordinarios en días festivos solicitados por el Consistorio". Por tanto, aseguran desde el consorcio, "no se entiende esa reclamación ahora".

"Otra falta a la verdad" en la citada nota de prensa, según el Consorcio, es el coste del servicio. "Desde 2022, el coste del servicio, por parte de RSU, en lo que se refiere a la recogida y tratamiento de residuos, no se ha incrementado más allá de las variaciones de IPC".

"El único incremento que ha sufrido el Ayuntamiento de Valdepeñas es el del impuesto de residuos a vertedero, un impuesto fijado por la Ley Nacional 7/2022 que obliga a cobrarlo al contribuyente, que la recaudación termina en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que esa misma Ley indica que hay que destinarlo a mejoras que desincentiven la entrada de residuos a vertedero". Por tanto, afirman, "el Ayuntamiento se equivoca, ya que a quien tiene que exigirle la repercusión de este impuesto es o al Gobierno nacional o al Gobierno regional, que es donde termina esa recaudación".

Por último, y respecto a las incidencias del servicio, indica que diariamente RSU recibe las incidencias de los 92 pueblos consorciados y que todas se resuelven con la mayor brevedad posible. "La cuestión no es el número de incidencias, sino que todas se hayan resuelto, como es el caso de Valdepeñas".

En este sentido, ha dicho que es necesario informar de que uno de los principales problemas que tiene Valdepeñas son los contenedores soterrados, cuyo estado es "deficiente" y cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento, al ser de competencia municipal. Desde RSU "hemos trasladado este problema en numerosas ocasiones al Ayuntamiento para que los arregle y tome las medidas oportunas, ya que, hasta que no lo haga el servicio, no se podrá realizar de manera correcta".

Respecto a los recortes de medios y prestaciones, es otra afirmación desde el Consorcio han querido "desmentir categóricamente por ser falsa". Defienden que la plantilla se ha mantenido y, en algunos casos, aumentado. "En el último año se han adquirido más camiones de recogida, más contenedores y se han realizado más campañas de educación ambiental, y en los próximos meses se va implantar la recogida selectiva de materia orgánica (contenedor marrón), sin ningún coste para el ciudadano".

Lo que sí --afirman desde el consorcio-- debe hacer el Ayuntamiento es estudiar posibles medidas a implantar y reforzar, contratando los servicios que sean necesarios o recuperando aquellos que ha suprimido en los últimos años. Desde RSU animan a este equipo de Gobierno a que "deje las inventivas" y trabaje en esa línea de mejora del servicio que una ciudad como Valdepeñas merece, para lo que, como siempre, tendrá a RSU a su disposición.