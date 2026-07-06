El Consorcio SCIS implanta un sistema de pantallas de geoposicionamiento para agilizar la respuesta a las emergencias

Consorcio SCIS implanta un sistema de pantallas de geoposicionamiento. - CONSORCIO

CIUDAD REAL, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real ha completado la implantación de un sistema de pantallas de geoposicionamiento en sus nueve parques de bomberos. Se trata de una solución tecnológica diseñada para agilizar la respuesta a las emergencias, optimizar los tiempos de actuación y reforzar la coordinación de las intervenciones.

Esta nueva herramienta, que ha sido integrada y configurada por las áreas de Electrónica e Informática del SCIS, permite conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada incidente y facilita la navegación de los medios móviles hasta el lugar de la actuación, aportando además información visual del entorno desde el primer momento.

El objetivo es reducir al máximo el tiempo empleado en el desplazamiento hasta el lugar de la emergencia y proporcionar a los efectivos información útil antes incluso de su llegada, un aspecto especialmente relevante en aquellas intervenciones en las que cada minuto resulta decisivo, ha informado el Consorcio en nota de prensa.

La operativa del sistema se inicia en la Sala de Operadores (teléfono 1006) del Centro de Orden y Coordinación (COC) donde se reciben las llamadas de emergencia y se determina la localización más precisa posible del incidente, junto con otros datos fundamentales para la intervención.

Esa información se remite de manera inmediata tanto a las pantallas de salida de los parques movilizados como a los vehículos asignados, de forma que pueda ser utilizada desde el primer momento por los efectivos, responsables y mandos para dirigir y coordinar la actuación.

Este sistema forma parte de un proyecto más amplio de modernización tecnológica impulsado por el SCIS, que contempla la incorporación progresiva de navegación asistida en dispositivos embarcados en todos los medios móviles del servicio.

El presidente del Consorcio, Julián Triguero, ha subrayado que el SCIS "está realizando importantes esfuerzos para incorporar tecnología que contribuya a mejorar el servicio de emergencias de la provincia de Ciudad Real, la seguridad de los medios y la eficacia de todas las intervenciones".

En esta línea, ha destacado también el trabajo conjunto que vienen desarrollando los técnicos del Consorcio y la dirección operativa para seguir mejorando los tiempos de respuesta y, en general, la prestación del servicio. Además, ha avanzado que el SCIS ya trabaja en nuevas herramientas basadas en automatización e inteligencia artificial para facilitar a los efectivos intervinientes información rápida y precisa desde el primer momento.