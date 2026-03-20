El Consorcio de Toledo saca a licitación las obras de rehabilitación del edificio del proyecto de Alamillos del Tránsito

José Manuel Molina recibe la insignia del Consorcio de manos de Carlos Velázquez - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha aprobado la licitación pública, por un importe de 1.085.000 euros, de las obras de rehabilitación del edificio de San Juan de Dios número 5, lo que supone un paso importante para que el proyecto de viviendas 'cohousing' de Alamillos del Tránsito comience en verano.

Así lo ha indicado el presidente del Consorcio y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en un acto celebrado en el Corral de Don Diego para informar de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva del Consorcio, junto al primer presidente del Consorcio y ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el actual gerente de este organismo municipal, Jesús Corroto.

El alcalde ha detallado que esta cuantía cuenta con una concesión directa de subvención en especie de 400.000 euros por parte del Consorcio y el resto corresponde a la Diputación de Toledo.

Las empresas que opten a esta licitación tienen un plazo de 26 días para la presentación de la documentación, desde su publicación en la plataforma de contratación.

En este acto, en el que José Manuel Molina ha recibido de manos de Velázquez el pin de oro del 25 aniversario del Consorcio, el regidor toledano ha recordado "los primeros acuerdos y las primeras obras de rehabilitación por parte del Consorcio en este espacio para disfrutar hoy de su completa recuperación y de las cinco viviendas que pronto estarán habitadas".

En esta línea de trabajo, ha puesto de manifiesto la importancia de que exista una "cooperación, coordinación y colaboración entre administraciones para lograr una gestión efectiva y armoniosa de los recursos y proyectos, especialmente en temas relacionados con el vivienda, urbanismo y patrimonio".

Por último, Velázquez ha destacado --en alusión al vídeo realizado por Televisión Española para el 25 Aniversario del Consorcio-- que "si comparamos las imágenes de la ciudad de Toledo de 1988 del programa 'En Portada' con las que disfrutamos en la actualidad, podemos estar razonablemente satisfechos".

EL INICIO "NO FUE FÁCIL"

De su lado, el primer presidente del Consorcio y ex alcalde de Toledo ha recordado que la creación de esta organismo municipal "no fue fácil", afirmando que se fijó entonces en el único consorcio que existía en ese momento, que era el de Santiago de Compostela y que "funcionaba espléndidamente bien".

A partir de ahí, ha añadido, se juntaron voluntades, entre ellas la oposición --PSOE e IU--, instituciones del Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación y el propio Ayuntamiento. "Aquello se inició y es un lujo".

"Le doy las gracias al señor alcalde y al gerente del Consorcio porque a veces estas cosas pasan y no se acuerda uno de los inicios. Y yo lo que sí tengo que tener es solo palabras de agradecimiento", ha manifestado.

Con todo, ha apuntado que el que Toledo tenga un Consorcio, que presidió hasta 2007, y las actuaciones que lleva a cabo significan que la ciudad "está viva". "Doy las gracias a los sucesores, que fueron Emiliano García-Page y Milagros Tolón por que no pararan nada, sino que siguiera el rodaje".

Finalmente, antes de recibir una insignia del Consorcio por su labor, Molina ha dado las gracias también a Velázquez y al gerente del Consorcio, además de los a los ciudadanos de Toledo por la obra, que él inicio, del Corral de Don Diego. "Es una maravilla", ha concluido.

"REGENERACIÓN URBANA Y CIUDAD VIVA"

El gerente del Consorcio ha dado las gracias a Molina por compartir cómo fueron los pasos previos a la creación del Consorcio en 2001 y los esfuerzos "que nos han llevado a donde estamos ahora mismo en esta imagen de regeneración urbana y de ciudad viva".

"Es un orgullo que tengamos esta disponibilidad de José Manuel, presidente del Consorcio y alcalde de la ciudad en 2001", ha dicho, para agregar que fue fundamental en los inicios de este 25 aniversario del Consorcio.