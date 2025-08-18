La constitución de nuevas empresas en C-LM se acrecenta un 18,3% en julio

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las constituciones de nuevas empresas inscritas en los registros mercantiles aumentaron un 18,3% interanual en julio en Castilla-La Mancha, hasta un total de 330, frente a las 279 registradas en el mismo mes de 2024, según el avance mensual de la Estadística Mercantil presentado por el Colegio de Registradores.

A nivel nacional, las constituciones inscritas en dichos registros mantienen una evolución favorable en los últimos tres meses, con un aumento del 11,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior. En términos absolutos, en julio se han constituido 10.993 empresas en el conjunto de España, frente a las 9.869 registradas en el mismo mes de 2024

El informe destaca que las constituciones mantienen una evolución favorable en los últimos tres meses, tras un inicio de año con cuatro meses consecutivos de descensos y un repunte notable en mayo, que ha dado paso a un crecimiento más contenido, pero igualmente positivo.

En términos autonómicos, los mayores incrementos en julio se registraron en Murcia (+41,1%), Asturias (+37,4%), Canarias (+22,5%), Castilla-La Mancha (+18,3%) y Baleares (+17,5%), mientras que los mayores descensos se dieron en Aragón (-11,4%), Cantabria (-8,2%) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-6,7%).

Además, Madrid (2.514), Cataluña (2.315), Andalucía (1.780) y Comunitat Valenciana (1.352) concentraron conjuntamente más del 70% de las nuevas sociedades.

CRECEN LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL Y LOS CONCURSOS

Por contra, las ampliaciones de capital han caído en la región un 27,1%, pasando de 70, en 2024, a 51 este ejercicio.

Por contra, a nivel nacional también crecieron en julio, con un alza del 6,9% interanual, hasta las 2.516 operaciones inscritas, encadenando así tres meses consecutivos de incrementos, asimismo, Madrid lideró el volumen con 711 ampliaciones (+6,9%), seguida de Cataluña con 531 (+4,5%), por otra parte, las mayores subidas se registraron en Navarra (+225%), La Rioja (+80%), Comunitat Valenciana (+30,4%) y Canarias (+27%).

En cuanto a los concursos de acreedores, en julio se inscribieron 424 procesos, un 19,4% más que en el mismo mes del año anterior, además, Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid concentraron conjuntamente más de seis de cada diez concursos registrados en el periodo.