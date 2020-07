Constituida la Mesa Regional de Participación Infantil de C-LM

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido la Mesa Regional de Participación Infantil, lo que responde a un compromiso con Unicef y con la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), adquirido en el Consejo de Gobierno Abierto en noviembre de 2019 y ratificado en la constitución del Primer Consejo de Infancia y Familia de Castilla la Mancha el pasado 10 de febrero de 2020.

Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, después de mantener una videoconferencia con la directora territorial de Aldeas Infantiles SOS, María Teresa Molina, y en la que también ha participado la directora general de Infancia y Familia, María Ger, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Sánchez ha avanzado que "el objetivo de la Mesa Regional de Participación Infantil es dar voz y participación a la infancia y la adolescencia en el diseño de las políticas públicas del Gobierno del presidente Emiliano García-Page". Además, favorecerá el asociacionismo entre menores, facilitará su presencia en las jornadas y seminarios sobre infancia y familia e incorporará principios de paridad e inclusión.

Así, la Mesa ha comenzado con el encargo a los miembros de la Comisión Permanente del diseño de su composición, metodología de trabajo y representatividad de acuerdo a los principios del Decreto que rige el Consejo Regional de Infancia y Familia. Estará compuesta por en torno a 20 miembros con representación de todas las provincias y distribución paritaria.

Además, estará constituida por representantes de infancia y adolescencia de 8 a 17 años, será una mesa inclusiva e incluirá menores tutelados por la Administración regional, lo cual también es una novedad en la comparativa nacional sobre organismos de participación infantil, ha subrayado la consejera de Bienestar Social.

Para facilitar la participación de menores y generar un canal de comunicación con la propia Mesa de Participación, se ha dispuesto un espacio en el portal de infancia y familia (http://infanciayfamiliasclm.es/) que tendrá el nombre "Tengo menos de 18 años", donde menores y jóvenes podrán mandar propuestas directamente a la Mesa.

ALDEAS INFANTILES SOS

Por otro lado, durante el encuentro virtual con la directora territorial de Aldeas Infantiles SOS, se han puesto sobre la mesa la información y las necesidades actuales relacionadas con infancia y familia de cara a poder incluirlas en los diferentes programas que desarrolla el Gobierno regional.

En este sentido, Aurelia Sánchez ha puesto en valor el proyecto 'Together we can!', que desarrolla Aldeas Infantiles SOS, auspiciado por la Comisión Europea y que "persigue la participación real de los niños, niñas y jóvenes en los temas que los involucran, como actores clave en los procesos de cambio y de toma de decisiones, para el cual cuenta con el respaldo y apoyo del Gobierno regional" ha aseverado la consejera.

Asimismo, ha destacado el proyecto '#UnNiñoUnaVoz', que también desarrolla Aldeas Infantiles para que las propuestas de los niños y niñas sean tenidas en cuenta y nadie se quede atrás en la reconstrucción social y económica tras la crisis de la COVID-19, "porque la infancia y la adolescencia son nuestro futuro, pero también nuestro presente", ha remarcado Aurelia Sánchez.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido a más de 55.500 personas en el último año con los proyectos y programas que desarrolla destinados a la infancia y a las familias, además cuenta con 922 profesionales en un total de 100 sedes o recursos en esta área.