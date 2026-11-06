Continúan las gestiones para entregar a sus familias los restos de los tres últimos fallecidos

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios consulares competentes continúan realizando las gestiones y trámites necesarios para posibilitar la entrega a las familias de las tres personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo.

No obstante, dichos procedimientos aún no han concluido, por lo que la entrega de las personas fallecidas, de momento, no ha podido hacerse efectiva, según ha informado el Centro de Integración de Datos (CID) en nota de prensa.

66 de las 69 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares, estando pendiente la entrega de las últimas 3 personas fallecidas, cuyos trámites ya están en marcha. El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas.

Finalizadas el pasado lunes las labores de identificación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, de las 69 identificaciones realizadas corresponden a 54 personas fallecidas de nacionalidad española y 15 personas fallecidas corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 2 de nacionalidad australiana, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 2 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina). Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

Son datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Han sido notificadas a las familias la totalidad de las 69 identificaciones y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

En ese sentido, el procedimiento que se ha seguido una vez se identificaba a la persona fallecida ha pasado, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se ha incorporado a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

Las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas se han realizado con el mayor rigor y celeridad posibles.