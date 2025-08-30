Continúan las labores de extinción del incendio declarado este viernes en Loranca de Tajuña

Incendio en Loranca de Tajuña
Incendio en Loranca de Tajuña - INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 30 agosto 2025 9:19
@epclm

GUADALAJARA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres medios terrestres y diez personas continúan en estos momentos en las labores de extinción del incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de Loranca de Tajuña (Guadalajara).

Un fuego que se detectaba a las 14.54 horas gracias a una llamada particular. Hasta 32 medios y 120 personas han llegado a participar en los trabajos de extinción.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales el Gobierno de Castilla-La Mancha ha rebajado el incendio a situación operativa nivel 0.

