Continúan las labores para extinguir el incendio de Retuerta del Bullaque, que ya está controlado

Continúan las labores de extinción en el incendio de Retuerta del Bullaque, que ya está controlado - INFOCAM

CIUDAD REAL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) ha sido dado por controlado, según ha informado el Plan Infocam en sus redes sociales.

El fuego fue detectado este jueves a las 12.54 horas por un vigilante fijo y ha quedado controlado este sábado a las 14.03 horas.

El incendio ya ha descendido a Nivel 0 y se ha levantado el confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo).

Un total de 23 medios y 89 personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.