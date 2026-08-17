Controlado el fuego de Galápagos en apenas cinco horas desde su declaración

GUADALAJARA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego declarado en la tarde de este lunes en la localidad guadalajareña de Galápagos ha sido controlado poco antes de las 22.00 horas, apenas cinco horas después de su declaración.

Según informa el Plan Infocam y recoge Europa Press, en estos momentos trabajan once medios operativos y cuarenta personas para seguir atacando las llamas.

Se trata de un incendio forestal en terreno leñoso no arbolado, y se ha iniciado en el residencial Montelar. Tras enviar un Es-Alert, se llegó a establecer el confinamiento preventivo de la urbanización Parque de Las Castillas por afección de humo.