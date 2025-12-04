Controlado un incendio declarado en un conjunto de diez chabolas de Albacete

Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM

ALBACETE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este jueves en un conjunto de diez chabolas situado en la carretera de Las Peñas de Albacete ha sido dado por controlado por parte de los bomberos de la localidad.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se ha declarado sobre las 13.27 horas sin que conste ninguna persona afectada.

Ha sido sobre las 14.10 horas cuando han sido dadas por controladas las llamas, que han calcinado una chabola entera, por lo que los bomberos se han quedado en la zona para extinguirlo y evitar que se reavive. Además, han acudido la Policía Nacional y la Policía Local.