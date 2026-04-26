Controlado un incendio declarado en la zona de El Terminillo de Cuenca

Controlado un incendio declarado en la zona de El Terminillo de Cuenca
Controlado un incendio declarado en la zona de El Terminillo de Cuenca - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 26 abril 2026 19:40
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CUENCA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca han intervenido en un incendio, ya controlado, en la zona de El Terminillo de la capital conquense, informan a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Cuenca.

El incendio se ha producido en la tarde del domingo y ha movilizado también a efectivos de Policía Local, Infocam, Policía Nacional y Guardia Civil.

La dotación de Bomberos municipales ha estado compuesta por un mando y cuatro bomberos con un vehículo autobomba forestal pesada y con un vehículo pickup equipado con una bomba de agua con alta presión.

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