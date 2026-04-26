Controlado un incendio declarado en la zona de El Terminillo de Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca han intervenido en un incendio, ya controlado, en la zona de El Terminillo de la capital conquense, informan a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Cuenca.

El incendio se ha producido en la tarde del domingo y ha movilizado también a efectivos de Policía Local, Infocam, Policía Nacional y Guardia Civil.

La dotación de Bomberos municipales ha estado compuesta por un mando y cuatro bomberos con un vehículo autobomba forestal pesada y con un vehículo pickup equipado con una bomba de agua con alta presión.