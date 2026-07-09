Controlado el incendio forestal declarado este jueves en las inmediaciones de Toledo capital

Incendio en Los Lavaderos de Rojas en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han declarado controlado el incendio forestal que ha comenzado este jueves en las inmediaciones de Los Lavaderos de Rojas de la capital toledana, del que se han retirado los medios aéreos.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), el incendio, iniciado sobre las 14.50 horas, ha sido declarado controlado a las 16.39 horas.

Diferentes medios continúan trabajando en la extinción del incendio. Concretamente, 4 medios, todos ellos terrestres, y una total de 19 personas, continúan desplegados en la zona.

Previamente, han participado en 3 medios aéreos y otro medio terrestre, con un total de 32 efectivos. Asimismo, desde el ámbito municipal, se han desplegado dos dotaciones del Parque de Bomberos de Toledo, tres patrullas de Policía Local y dos patrullas de la Policía Nacional.