Controlado el incendio forestal en el municipio toledano de La Guardia

Labores de extinción del fuego en La Guardia. - INFOCAM

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este miércoles en el municipio toledano de La Guardia ha sido declarado controlado por los servicios de extinción sobre las 21.16 horas.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), en el incendio, que comenzaba este miércoles sobre las 18.37 horas, continúan desplegados 8 medios terrestres y un total de 34 efectivos en labores de extinción.

Previamente el fuego había requerido el despliegue de hasta 7 medios aéreos, habiendo participado durante el operativo hasta el momento un total de 45 medios y 194 personas.

En la mañana del jueves, el Infocam informaba a través de sus cuentas oficiales en la red social X que las llamas ya había consumido un total de 500 hectáreas de superficie en el paraje de Las Pinillas.

Además, desde el Ayuntamiento de La Guardia se llamaba a la calma a través de un comunicado publicado en su perfil oficial en la red social Facebook, solicitando tranquilidad y no acercarse a la zona, aunque aclaraba que el fuego se encontraba muy alejado del casco urbanos ya que el municipio cuenta con un término municipal muy extenso.