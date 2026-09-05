Controlado el incendio de Los Palancares en Cuenca, que aún tiene puntos calientes en todo el perímetro

Incendio en Cuenca en la plaza de residuos Los Palancares - EUROPA PRESS

CUENCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en una planta de gestión de residuos del polígono de Los Palancares de Cuenca, que ha afectado al Centro de Reciclaje Mobec de mobiliario ecológico, ya ha sido controlado, tal y como ha confirmado el alcalde, Darío Dolz.

En un vídeo difundido en su cuenta de X, Dolz ha señalado que el fuego se ha controlado a las 5.00 horas, aunque siguen existiendo puntos calientes en todo el perímetro del incendio, y los trabajos de este sábado se centrarán en controlar los focos secundarios.

Esta mañana el viento va a soplar dirección sureste-noreste con lo cual, parte del humo residual "se va a meter" en la ciudad. El primer edil ha pedido a la ciudadanía que cierren sus ventanas y que no hagan deporte al aire libre.

En este punto, ha señalado que va a tardar tiempo en extinguirse, ya que hay focos residuales y "preocupa" la nave de esta parcela, que ha colapsado. "Debajo de la nave todavía seguirán restos quemándose pero ya va a ser algo testimonial".

"Pido mucha precaución sobre todo a las personas vulnerables, a las personas que tengan riesgos respiratorios, que usen mascarilla porque el humo esta mañana, aunque es residual, se va a meter en la ciudad", ha insistido Dolz.

Ha agradecido el alcalde la labor del cuerpo de bomberos, de la Diputación y a efectivos de Infocam "por el magnífico trabajo que han desarrollado a lo largo de esta noche para que el incendio esté controlado".

El fuego se detectó este miércoles a las 18.58 horas por un vigilante fijo de los bomberos forestales.