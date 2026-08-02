Controlado el incendio de La Peraleja, que desciende a Nivel 0

Incendio declarado en La Peraleja. - INFOCAM

CUENCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo en la localidad conquense de La Peraleja ha quedado controlado a las 18.28 horas y ha descendido a Situación Operativa Nivel 0, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego era detectado a las 15.29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.

En el lugar están trabajando 5 medios de extinción terrestres, con 18 personas; y 4 personas más de personal interno.