Controlado el incendio de El Recuenco (Guadalajara) tras arrasar unas 80 hectáreas

El incendio de El Recuenco - INFOCAM

GUADALAJARA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el término municipal de El Recuenco (Guadalajara) ha sido dado por controlado este sábado tras arrasar unas 80 hectáreas desde ayer viernes.

Según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultado por Europa Press, el incendio ha sido dado por controlado sobre las 18.36 horas.

El Infocam, en su cuenta de 'X' apunta que continúan las labores de extinción para extinguir el incendio en el que trabajan nueve medios terrestres y 52 efectivos.