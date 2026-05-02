Convocadas ayudas destinadas a los servicios de Consumo prestados por entidades locales de Castilla-La Mancha

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TOLEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla- La Mancha ha publicado la resolución de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la convocatoria para 2026 de concesión de subvenciones para programas de actividades en materia de consumo que se realicen por entidades locales.

El importe destinado a dicha convocatoria asciende a la cantidad total de 441.800,30 euros, lo que supone un incremento del 17,73% respecto del año anterior y que se distribuye en tres líneas de subvención, ha informado la Junta en un comunicado.

La Línea 1 es la destinada a gestión de programas y proyectos específicos desarrollados por Oficinas Municipales de Información a las personas Consumidoras (OMIC).

La Línea 2 está destinada a la promoción de nuevos recursos locales de consumo (OMIC nuevas y recientes; Centros de Formación del Consumidor; aulas de consumo y otros recursos educativos).

La Línea 3 está destinada al arbitraje de consumo. Gestión de los órganos arbitrales de consumo. Promoción y difusión (campañas informativas y divulgativas; adhesiones previas de empresas). Tramitación y resolución de expedientes (solicitudes de arbitraje, mediaciones previas y laudos emitidos).

A estas subvenciones podrán acceder como entidades beneficiarias en las líneas 1 y 2 los Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones Provinciales; y en la línea 3 aquellos Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones Provinciales que sean o hayan sido sede de órgano arbitral de consumo unipersonal y/o colegiado a 1 de enero de 2011.

Los programas objeto de subvención en la línea 1 comprenderán actividades como recepción, tramitación y resolución de demandas en materia de consumo (peticiones de información, consultas, quejas, reclamaciones y denuncias); actuaciones de inspección y control de calidad de productos, bienes y servicios, en materia de consumo en el ámbito territorial correspondiente; actuaciones en materia de seguridad de los productos. Red de alerta y fomento del consumo local y sostenible.

También servicios de atención y asesoramiento específico en materia de consumo a personas con capacidades diferentes; servicios de asesoramiento en materia de prevención del sobreendeudamiento familiar en materia de consumo (presupuestos familiares, créditos e hipotecas) que contribuyan al empoderamiento financiero de las personas consumidoras; servicios de asesoramiento en materia de ahorro y eficiencia energética que contribuyan al empoderamiento energético de las personas consumidoras frente a la vulnerabilidad y pobreza energéticas y servicios de asesoramiento en materia de comercio y contratación en línea que contribuya al empoderamiento digital de las personas consumidoras.

Promoción de órganos locales de participación ciudadana en materia de consumo, campañas informativas y divulgativas en materia de consumo, actuaciones programadas de difusión en materia de consumo en medios de comunicación local, actividades formativas y educativas en materia de consumo.

En cuanto a los programas objeto de subvención en la línea 2, en el marco de las actuaciones para la apertura o reapertura de recursos públicos de consumo en el ámbito municipal o mancomunado de las entidades locales de Castilla-La Mancha, comprenderán actividades como la apertura de oficinas de información a las personas consumidoras, así como su difusión e implementación de los servicios correspondientes, y l gestión de Centros de Formación de Personas Consumidoras, Aulas de Consumo u otros recursos locales en materia de consumo.

A su vez, los programas objeto de subvención en la línea 3 comprenderán actividades o actuaciones de los órganos arbitrales, tramitación de Ofertas Públicas de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, actuaciones de fomento del Sistema Arbitral de Consumo, recepción de solicitudes de arbitraje en materia de consumo, tramitación y resolución de expedientes de arbitraje en materia de consumo, actuaciones de conciliación previa al laudo y emisión de laudos.

Las actuaciones a desarrollar deberán ser realizadas por personal técnico debidamente acreditado o que cuente con la experiencia o formación suficiente para el desarrollo de las actuaciones previstas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 18 de mayo.