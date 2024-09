Convocado el VIII Certamen de Pintura Rápida 'Manzanares y su entorno'

CIUDAD REAL, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manzanares ha publicado las bases del Certamen Nacional de Pintura Rápida 'Manzanares y su entorno' que organiza con motivo de las Jornadas Medievales 2024. En su octava edición, que se desarrollará el sábado 5 de octubre, repartirá 3.200 euros, con un primer premio de 1.000. Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día del concurso.

Según las bases publicadas por el Ayuntamiento de Manzanares, tal y como ha informado en nota de prensa, en esta octava edición podrán concurrir artistas residentes en España, mayores de 16 años. Con estilo libre, están permitidas las técnicas de óleo, acrílico, acuarelas y tintas; y no se admitirán obras realizadas mediante técnicas digitales o fotográficas.

El tema será 'Manzanares y su entorno' y, como es habitual, las obras se realizarán in situ en la zona elegida por cada participante, dentro del término municipal de Manzanares. El soporte -lienzo, papel o tabla- liso y blanco, será aportado por los propios concursantes. En caso de utilizar papel, deberá ser montado sobre soporte rígido. Tendrá medidas mínimas de 50 centímetros en alguno de sus lados. Todas las obras deberán contar con un sistema de enganche en la parte posterior para que puedan ser colgadas en la exposición.

La inscripción es gratuita y el plazo está abierto hasta las 11.00 horas del día 5 de octubre. Puede realizarse enviando o presentando la solicitud adjunta a las bases, en los museos de la Casa de Malpica (C/ Monjas, 12) en su horario de apertura al público o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: museosdemanzanares@manzanares.es.

El certamen se realizará el 5 de octubre, desde las 9.00 hasta las 17.00 horas. Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para el desarrollo de la actividad. Además, deberá hacerse responsable de la recogida de los eventuales residuos generados durante el desarrollo de la misma.

Los soportes se presentarán en la Casa de Malpica (c/ Monjas, 12) para ser debidamente sellados por la organización, entre las 9.00 y las 11.00 horas del día del concurso. Sin este requisito no se podrá participar (independientemente de haber realizado la inscripción con anterioridad). Sólo se admitirá un soporte por participante y, tanto para el sellado como para la entrega de la obra, será necesaria la presentación del NIF o documento similar que acredite la identidad. Las obras deberán entregarse en Casa Malpica antes de las 17.00 horas y sin firmar.

Todas las obras participantes serán expuestas al público durante un mes a partir del fallo del jurado en la Sala de Exposiciones de la Casa de Malpica y no podrán retirarse antes de finalizar la exposición. Los autores de obras no galardonadas podrán fijar un precio de venta si lo estiman oportuno. Transcurridos 30 días después de finalizar la exposición, las obras no retiradas por sus autores pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Manzanares, que también será propietario de las obras premiadas y se reserva el derecho de reproducción de las mismas, así como de todas las obras participantes en el certamen.

PREMIOS

Además del correspondiente diploma, los premios que se establecen son de 1.000 euros para el primero, 700 para el segundo y 500 para el tercero. También hay un primer premio local de 600 euros y un segundo de 400.

El premio local no podrá ser entregado a ningún participante que haya obtenido cualquier otro premio. Los premios serán indivisibles y se practicarán las retenciones previstas en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto alguno de los premios.

Este jurado calificador permanecerá en el anonimato hasta el momento del fallo y estará formado por personas relacionadas con el mundo del arte. Su fallo será inapelable y se hará público una vez finalizada la selección. El acto de entrega de premios y diplomas se hará en la Sala de Exposiciones de la Casa de Malpica a las 18.30 horas del mismo día 5 de octubre.