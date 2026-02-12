Convocan una concentración en el CEIP Pedro Melendo García de Olías del Rey para pedir una inclusión con recursos - CONVOCANTES

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Por una inclusión sin riesgos. Por una inclusión con recursos' es el lema de la concentración que se ha convocado en el CEIP Pedro Melendo García del municipio toledano de Olías del Rey el próximo 24 de febrero a las 10.00 horas después de que una madre de una niña de 6 años que cursa 1º de Primaria denunciara "episodios de violencia" protagonizados por un alumno.

Los convocantes aseguran que "la inclusión educativa no puede hacerse sin recursos ni poniendo en riesgo al alumnado ni al profesorado". "Defender la inclusión es exigir apoyos reales, profesionales suficientes y condiciones adecuadas para que todos los niños y niñas estén protegidos y atendidos como merecen".

Los convocantes animan a madres y padres a "alzar la voz" y pedir "una educación verdaderamente inclusiva, segura y de calidad". "La inclusión no es un eslogan, es una responsabilidad".

Marta Vázquez, madre de una niña de 6 años que cursa 1º de Primaria en el CEIP Pedro Melendo García en el municipio toledano de Olías del Rey, denunciaba esta semana en declaraciones a Europa Press "episodios de violencia" protagonizados por un alumno que el pasado septiembre llegó nuevo al centro. Por parte de la Consejería de Educación defendían haber actuado "de manera inmediata y continuada" desde el primer momento en que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación.

"Golpes, empujones, patadas, lápices clavados en el cuello, mochilas rotas, meriendas pisoteadas o niño saltando por encima otros", es la situación que relataba esta madre, unos hechos que están sufriendo menores --aseguraba-- y que considera de "extrema gravedad".

"Tras meses de silencio y respuestas evasivas" por parte de la administración educativa, Marta se veía obligada a acudir a los medios de comunicación para dar visibilidad a esta situación que comienza en septiembre a los pocos días de comenzar el curso.

Esta madre, que ha enviado escritos a la dirección del centro, a Inspección, Delegación Provincial, incluso al consejero de Educación, Amador Pastor, y al propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se niega a cambiar a su hija del colegio y se pregunta "dónde termina la inclusión y empieza el derecho a la seguridad".