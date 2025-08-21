Convocan una protesta este sábado para que se construya el tramo ferroviario Mora-Alcázar dentro de la línea Madrid-Jaén

Cartel de la movilización convocada por la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra. - PLATAFORMA POR LA CONEXIÓN FERROVIARIA

TOLEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) ha convocado para este sábado, 23 de agosto, una movilización en defensa de la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar y de la estación de tren Madridejos-Consuegra, dentro de la nueva línea "Madrid - Alcázar de San Juan - Jaén".

La movilización tendrá lugar frente al Campo de Fútbol Nuevo de Madridejos, a partir de las 22.30, una hora antes de que comience el concierto de la orquesta Panorama, una de las orquestas más afamadas del país, y al que se espera una gran afluencia de público.

En nota de prensa, la plataforma ha explicado que con esta concentración inicia una serie de movilizaciones en defensa de la llegada del ferrocarril a Madridejos y Consuegra, que continuará en las Ferias y Fiestas de ambos municipios y durante el otoño, con el fin de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "escuchen y atiendan la voz de la comarca que defiende, de forma unánime, la construcción del tramo Mora -Alcázar y de la estación de tren 'Madridejos-Consuegra',

Según el portavoz de dicha plataforma, José Damián García-Moreno, la construcción de este tramo ferroviario permitiría acercar a Alcázar de San Juan y a Madridejos y Consuegra a unos 45 minutos de Madrid en tren.

A lo largo de los últimos cuatro meses, la PCM ha mantenido reuniones de trabajo con alcaldesas y alcaldes de diversas ciudades y pueblos de la línea, en concreto con los de Mora de Toledo, Emilio Bravo, Madridejos, Francisco López Arenas, ambos del Partido Popular, y con los de Valdepeñas, Jesús Martín, y las de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor y Consuegra, María Luisa Rodríguez, del Partido Socialista.

A finales de julio también se mantuvo una reunión en Linares-Baeza con Melchor Villalba, el alcalde de esta entidad local menor, dependiente de Linares y muy vinculada al ferrocarril. En esta reunión también participaron cargos públicos de IU Linares y Jaén provincial y de la Plataforma Provincial en Defensa del Ferrocarril Público.

Además de con las movilizaciones sociales, la plataforma tiene intención de continuar el trabajo institucional en las provincias de Jaén y Ciudad Real en la primera semana de septiembre con el fin de articular una alternativa común que beneficie a todas las localidades de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén y que garantice el paso y parada de los trenes en Alcázar de San Juan y en Madridejos-Consuegra.